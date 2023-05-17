Такі фрази ніколи не можна говорити вихователям дитячого садка

Чого не хочуть чути няні в дитячому садку

"Робота в дитячому садку чи яслах має бути насправді легкою".

Така фраза абсолютно знецінює чужу працю.Це можуть говорити тільки ті, хто ніколи не працював з дітьми.

"Ти, напевно, цілий день сидиш і граєшся".

Працювати у дитячому садку надзвичайно відповідально, це не тільки одні забави. Мало хто знає, але вихователі і їх помічники (няні) мають слідувати певному навчальному плану, щоб діти всебічно розвивалися перед тим як підуть до школи.

"Ти, мабуть, нічого не робиш, тільки обіймаєш дітей".

Робота в яслах чи дитячому садку - це не тільки постійні веселощі, обійми, спів пісень і вічне щастя і радість. Це, в першу чергу, - величезна відповідальність.

Більшість людей підтримала співробітницю дитсадка

Пост вже набрав мільйони переглядів та тисячі коментарів.

Серед тих, хто підтримав Тіллі Олдерслейд прозвучали думки, що їх роботу часто недооцінюють, а й просто не розуміють. Адже насправді багато хто думає, що вони просто "сидять і нічого не роблять". Крім того є такі батьки, які нахабно втручаються в роботу вихователів і вимотують їхні нерви.

"Крім того це довгі години паперової роботи, про які рідко хто думає. Все це за винагороду, неадекватну зусиллям і робочому часу", - написала в коментарях колега Тіллі.

"Боротися з усіма їхніми різними настроями, намагаючись зробити їх усіх щасливими, змінювати кілька підгузників, список можна продовжувати, це важко", - написала ще одна коментаторка.