Такие фразы никогда нельзя говорить воспитателям детского сада

Чего не хотят слышать няни в детском саду

"Работа в детском саду или яслях должна быть на самом деле легкой".

Такая фраза абсолютно обесценивает чужой труд. Это могут говорить только те, кто никогда не работал с детьми.

"Ты, наверное, целый день сидишь и играешься".

Работать в детском саду очень ответственно, это не только одни забавы. Немногие знают, но воспитатели и их помощники (няни) должны следовать определенному учебному плану, чтобы дети всесторонне развивались перед тем как пойдут в школу.

"Ты, должно быть, ничего не делаешь, только обнимаешь детей".

Работа в яслях или детском саду - это не только постоянное веселье, объятия, пение песен и вечное счастье и радость. Это, в первую очередь, - огромная ответственность.

Большинство людей поддержали сотрудницу детсада

Пост уже набрал миллионы просмотров и тысячи комментариев.

Среди тех, кто поддержал Тилли Олдерслейд, прозвучали мысли, что их работу часто недооценивают, но и просто не понимают. Ведь на самом деле многие думают, что они просто "сидят и ничего не делают". Кроме того, есть такие родители, которые нагло вмешиваются в работу воспитателей и изматывают их нервы.

"Кроме того это долгие часы бумажной работы, о которых редко кто думает. Все это за вознаграждение, неадекватное усилиям и рабочему времени", - написала в комментариях коллега Тилли.

"Бораться со всеми их разными настроениями, пытаясь сделать их всех счастливыми, менять несколько подгузников, список можно продолжать, это трудно", - написала еще одна комментатор.