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Таке більше ніхто не носить. Дивіться, яке взуття очолило антитренди літа 2023 (фото)

Антитрендове взуття 2023 (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Саме час переглянути асортимент свого літнього взуття та за можливості його оновити. Втім іноді не так важливо гнатися за новинками моди, головніше - вчасно відмовитись від моделей, які увійшли в антитренди.

Про те, яке взуття вже не в моді у цьому сезоні, розповідаємо у матеріалі нижче.

Кросівки на танкетці

Ще кілька років тому це взуття було на піку моди, а зараз очолило антитренди. Якщо хочете мати стильний вигляд у цьому сезоні, краще відмовитись від таких кросівок. Замініть їх на більш лаконічний варіант на звичній платформі.

Таке взуття більше не в моді (скриншот)

Спортивні босоніжки

Хоч вони й доволі зручні та практичні, але вже не є актуальними на літо 2023. Їх чудово можуть замінити балетки або ж босоніжки на масивній підошві, особливо, якщо вони матимуть багато ремінців - такі моделі на піку моди.

У цьому сезоні краще відмовитись від такого взуття (скриншот)

Взуття на плоскій платформі

Босоніжки з плоскою підошвою відійшли у минуле. Зараз у моді моделі із масивними платформами - вони додають певної зухвалості образу та роблять його стильним.

Моделі на плоскій підошві увійшли в антитренди (скриншот)

Шпильки

Зараз у моді практичність, а це означає, що варто віддавати перевагу взуттю на стійких широких підборах. Вони зручніші й виглядають також ефектно. Їхньою перевагою є й те, що з ними легко компонувати практично будь-який одяг. Тому створення стильного образу не стане проблемою.

На цей сезон відмовтесь від шпильок (скриншот)

Взуття з круглим носиком

Такі моделі роблять ногу куцою, тому й не дивно, що у світі моди вирішили від них відмовитись. Зараз у трендах взуття із загостреним носиком, воно має набагато делікатніший та акуратніший вигляд. Тому при покупках звертайте увагу саме на таке.

Взуття із круглим носиком більше не в моді (скриншот)

Раніше ми розповідали про те, яке взуття буде наймоднішим у влітку 2023 року.

Читайте також про те, які джинси знову на піку моди.

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