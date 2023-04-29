Таке більше ніхто не носить. Дивіться, яке взуття очолило антитренди літа 2023 (фото)

Саме час переглянути асортимент свого літнього взуття та за можливості його оновити. Втім іноді не так важливо гнатися за новинками моди, головніше - вчасно відмовитись від моделей, які увійшли в антитренди.
Про те, яке взуття вже не в моді у цьому сезоні, розповідаємо у матеріалі нижче.
Ще кілька років тому це взуття було на піку моди, а зараз очолило антитренди. Якщо хочете мати стильний вигляд у цьому сезоні, краще відмовитись від таких кросівок. Замініть їх на більш лаконічний варіант на звичній платформі.
Хоч вони й доволі зручні та практичні, але вже не є актуальними на літо 2023. Їх чудово можуть замінити балетки або ж босоніжки на масивній підошві, особливо, якщо вони матимуть багато ремінців - такі моделі на піку моди.
У цьому сезоні краще відмовитись від такого взуття (скриншот)
Босоніжки з плоскою підошвою відійшли у минуле. Зараз у моді моделі із масивними платформами - вони додають певної зухвалості образу та роблять його стильним.
Зараз у моді практичність, а це означає, що варто віддавати перевагу взуттю на стійких широких підборах. Вони зручніші й виглядають також ефектно. Їхньою перевагою є й те, що з ними легко компонувати практично будь-який одяг. Тому створення стильного образу не стане проблемою.
Такі моделі роблять ногу куцою, тому й не дивно, що у світі моди вирішили від них відмовитись. Зараз у трендах взуття із загостреним носиком, воно має набагато делікатніший та акуратніший вигляд. Тому при покупках звертайте увагу саме на таке.
Раніше ми розповідали про те, яке взуття буде наймоднішим у влітку 2023 року.
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