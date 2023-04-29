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Такого больше никто не носит. Смотрите, какая обувь возглавила антитренды лета 2023 (фото)

Антитрендовая обувь 2023 (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Самое время посмотреть ассортимент своей летней обуви и по возможности ее обновить. Впрочем, иногда не так важно гнаться за новинками моды, главное - вовремя отказаться от вошедших в антитренды моделей.

О том, какая обувь уже не в моде в этом сезоне, рассказываем в материале ниже.

Кроссовки на танкетке

Еще несколько лет назад эта обувь была на пике моды, а сейчас возглавила антитренды. Если хотите выглядеть стильно в этом сезоне, лучше отказаться от таких кроссовок. Замените их на более лаконичный вариант на обычной платформе.

Такая обувь больше не в моде (скриншот)

Спортивные босоножки

Хотя они и довольно удобны и практичны, но уже не актуальны на лето 2023. Их прекрасно могут заменить балетки или босоножки на массивной подошве, особенно, если у них будет много ремешков - такие модели на пике моды.

В этом сезоне лучше отказаться от такой обуви (скриншот)

Обувь на плоской платформе

Босоножки с плоской подошвой ушли в прошлое. Сейчас в моде модели с массивными платформами - они придают определенную дерзость образу и делают его стильным.

Модели на плоской подошве вошли в антитренды (скриншот)

Шпильки

Сейчас в моде практичность, а это значит, что следует отдавать предпочтение обуви на стойких широких каблуках. Они более удобные и смотрятся также эффектно. Их преимуществом является и то, что с ними легко компоновать практически любую одежду. Поэтому создание стильного образа не станет проблемой.

На этот сезон откажитесь от шпилек (скриншот)

Обувь с круглым носиком

Такие модели делают ногу куцой, потому и не удивительно, что в мире моды решили от них отказаться. Сейчас в трендах обуви с заостренным носиком, она выглядит гораздо деликатнее и аккуратнее. Поэтому при покупках обращайте внимание именно на такую обувь.

Обувь с круглым носиком больше не в моде (скриншот)

Ранее мы рассказывали о том, какая обувь будет самой модной летом 2023 года.

Читайте также о том, какие джинсы снова на пике моды.

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