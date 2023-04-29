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Такого больше никто не носит. Смотрите, какая обувь возглавила антитренды лета 2023 (фото)

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Суббота 29 апреля 2023 19:08
Такого больше никто не носит. Смотрите, какая обувь возглавила антитренды лета 2023 (фото) Антитрендовая обувь 2023 (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Самое время посмотреть ассортимент своей летней обуви и по возможности ее обновить. Впрочем, иногда не так важно гнаться за новинками моды, главное - вовремя отказаться от вошедших в антитренды моделей.

О том, какая обувь уже не в моде в этом сезоне, рассказываем в материале ниже.

Кроссовки на танкетке

Еще несколько лет назад эта обувь была на пике моды, а сейчас возглавила антитренды. Если хотите выглядеть стильно в этом сезоне, лучше отказаться от таких кроссовок. Замените их на более лаконичный вариант на обычной платформе.

Такого больше никто не носит. Смотрите, какая обувь возглавила антитренды лета 2023 (фото)

Такая обувь больше не в моде (скриншот)

Спортивные босоножки

Хотя они и довольно удобны и практичны, но уже не актуальны на лето 2023. Их прекрасно могут заменить балетки или босоножки на массивной подошве, особенно, если у них будет много ремешков - такие модели на пике моды.

Такого больше никто не носит. Смотрите, какая обувь возглавила антитренды лета 2023 (фото)В этом сезоне лучше отказаться от такой обуви (скриншот)

Обувь на плоской платформе

Босоножки с плоской подошвой ушли в прошлое. Сейчас в моде модели с массивными платформами - они придают определенную дерзость образу и делают его стильным.

Такого больше никто не носит. Смотрите, какая обувь возглавила антитренды лета 2023 (фото)Модели на плоской подошве вошли в антитренды (скриншот)

Шпильки

Сейчас в моде практичность, а это значит, что следует отдавать предпочтение обуви на стойких широких каблуках. Они более удобные и смотрятся также эффектно. Их преимуществом является и то, что с ними легко компоновать практически любую одежду. Поэтому создание стильного образа не станет проблемой.

Такого больше никто не носит. Смотрите, какая обувь возглавила антитренды лета 2023 (фото)На этот сезон откажитесь от шпилек (скриншот)

Обувь с круглым носиком

Такие модели делают ногу куцой, потому и не удивительно, что в мире моды решили от них отказаться. Сейчас в трендах обуви с заостренным носиком, она выглядит гораздо деликатнее и аккуратнее. Поэтому при покупках обращайте внимание именно на такую обувь.

Такого больше никто не носит. Смотрите, какая обувь возглавила антитренды лета 2023 (фото)Обувь с круглым носиком больше не в моде (скриншот)

Ранее мы рассказывали о том, какая обувь будет самой модной летом 2023 года.

Читайте также о том, какие джинсы снова на пике моды.

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