Така загадкова: Віру Брежнєву запідозрили у вагітності (фото)

Шанувальники Віри Брежнєвої запідозрили співачку вагітності
Шанувальники популярної співачки Віри Брежнєвої вважають, що співачка перебуває в цікавому положенні. Такі думки з'явилися після того, як зірка виставила нове фото в Instagram і написала до нього загадковий пост, який заінтригував її шанувальників.
Співачка повідомила, що скоро поділитися радісною новиною зі своїми передплатниками.
Брежнєву підозрюють у вагітності (фото: instagram.com/ververa)
"Трохи про мій стан зараз... Скоро поділюся з вами однією чудовою новиною, а поки в передчутті і ошаленіла від темпу мого листопада..." - написала артистка.
Шанувальники Брежнєвої залишили безліч коментарів, в яких вони захоплюються красою співачки і припускають, що вона незабаром може розповісти про поповнення у своїй сім'ї.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Віра Брежнєва вирішила знову довести шанувальникам, що її чоловік Костянтина Меладзе їй не зраджує. Артистка привідкрила завісу особистого життя і показала шанувальникам любовне послання від чоловіка.
Таким обрахом співачка показала, що в її родині панує любов і розуміння, а чутки про зради Костянтина – це лише вигадки журналістів.