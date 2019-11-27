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Така загадкова: Віру Брежнєву запідозрили у вагітності (фото)

STYLERЖиття    27.11.2019 - 17:19
Така загадкова: Віру Брежнєву запідозрили у вагітності (фото)
Брежнєву підозрюють у вагітності (фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники Віри Брежнєвої запідозрили співачку вагітності

Шанувальники популярної співачки Віри Брежнєвої вважають, що співачка перебуває в цікавому положенні. Такі думки з'явилися після того, як зірка виставила нове фото в Instagram і написала до нього загадковий пост, який заінтригував її шанувальників.

Співачка повідомила, що скоро поділитися радісною новиною зі своїми передплатниками.

Така загадкова: Віру Брежнєву запідозрили у вагітності (фото)

Брежнєву підозрюють у вагітності (фото: instagram.com/ververa)

"Трохи про мій стан зараз... Скоро поділюся з вами однією чудовою новиною, а поки в передчутті і ошаленіла від темпу мого листопада..." - написала артистка.

Шанувальники Брежнєвої залишили безліч коментарів, в яких вони захоплюються красою співачки і припускають, що вона незабаром може розповісти про поповнення у своїй сім'ї.

  • Я від естетики з розуму сходжу. Які руки, кисті, пальці, риси обличчя... о мій боже! Просто ідеально. Я навіть слів підібрати не можу, щоб передати, як мені подобається і як би мені хотілося вас познімати.
  • Віра, ви не вагітні випадково?
  • Прекрасний знімок;
  • Вагітні?
  • Вагітність?
  • Віра, ви така загадкова!
  • Віра скоро знову стане матусею?

Така загадкова: Віру Брежнєву запідозрили у вагітності (фото)

Така загадкова: Віру Брежнєву запідозрили у вагітності (фото)

Така загадкова: Віру Брежнєву запідозрили у вагітності (фото)

Така загадкова: Віру Брежнєву запідозрили у вагітності (фото)

Така загадкова: Віру Брежнєву запідозрили у вагітності (фото)

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Віра Брежнєва вирішила знову довести шанувальникам, що її чоловік Костянтина Меладзе їй не зраджує. Артистка привідкрила завісу особистого життя і показала шанувальникам любовне послання від чоловіка.

Таким обрахом співачка показала, що в її родині панує любов і розуміння, а чутки про зради Костянтина – це лише вигадки журналістів.

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Новини України шоубизВіра Брежнєва
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