Така загадкова: Віру Брежнєву запідозрили у вагітності (фото)

Брежнєву підозрюють у вагітності (фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники Віри Брежнєвої запідозрили співачку вагітності

Шанувальники популярної співачки Віри Брежнєвої вважають, що співачка перебуває в цікавому положенні. Такі думки з'явилися після того, як зірка виставила нове фото в Instagram і написала до нього загадковий пост, який заінтригував її шанувальників.

Співачка повідомила, що скоро поділитися радісною новиною зі своїми передплатниками.

Брежнєву підозрюють у вагітності (фото: instagram.com/ververa)

"Трохи про мій стан зараз... Скоро поділюся з вами однією чудовою новиною, а поки в передчутті і ошаленіла від темпу мого листопада..." - написала артистка.

Шанувальники Брежнєвої залишили безліч коментарів, в яких вони захоплюються красою співачки і припускають, що вона незабаром може розповісти про поповнення у своїй сім'ї.

Я від естетики з розуму сходжу. Які руки, кисті, пальці, риси обличчя... о мій боже! Просто ідеально. Я навіть слів підібрати не можу, щоб передати, як мені подобається і як би мені хотілося вас познімати.

Віра, ви не вагітні випадково?

Прекрасний знімок;

Вагітні?

Вагітність?

Віра, ви така загадкова!

Віра скоро знову стане матусею?

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Віра Брежнєва вирішила знову довести шанувальникам, що її чоловік Костянтина Меладзе їй не зраджує. Артистка привідкрила завісу особистого життя і показала шанувальникам любовне послання від чоловіка.

Таким обрахом співачка показала, що в її родині панує любов і розуміння, а чутки про зради Костянтина – це лише вигадки журналістів.