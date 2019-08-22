Она такая простая: чем Меган Маркл существенно отличается от Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон в отличие от Меган Маркл, которую недавно обвинили в лицемерии из-за их с принцем Гарри рандеву на частном самолете во время отдыха на Ибице и в Ницце, ведет себя намного скромнее, когда речь идет об авиаперелетах. Об этом пишет западный таблоид Express.co.uk.

После того, как герцоги Сассекские во время недавнего отпуска совершили четыре перелета за 11 дней, королевские эксперты начали анализировать поведение герцогини Кембриджской в полетах.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: GettyImages)

Так, Кейт Миддлтон однажды отказалась от предложения повысить свой билет до первого класса. Это произошло еще в 2008 до того, как она стала герцогиней. Но, как известно, в то время она уже встречалась с Уильямом.

Кейт летела на остров Мюстик, находящийся в Карибском море, чтобы провести отпуск с принцем Уильямом.

На вопрос членов экипажа British Airways, хотела бы она перейти в первый класс бесплатно, Кейт отказалась и настояла на том, чтобы с ней обращались как с обычным пассажиром.

Она сказала экипажу: "Пожалуйста, зовите меня Кейт".

Источник из British Airways в то время сказал: "Возможно, она встречается с будущим королем, но она такая простая".

"Впервые пассажиры отказались от возможности повышения класса обслуживания", - добавил он.

Кейт Миддлтон (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

И даже после замужества практичная Кейт предпочитает комерческие рейсы, хотя по рангу ей можно пользоваться частными самолетами. Отметим, что частными перевозками, согласно правилам Британской королевской семьи, могут пользоваться лишь непосредственные наследники престола и их семьи.

К примеру, в 2013 году Кейт путешествовала с шестимесячным Джорджем рейсом British Airways в Сент-Люсию.

А в 2016 году она снова летала с British Airways из Лондона в Роттердам для своей первой сольной поездки.

Возвращаясь к семейству герцогов Сассекских, отметим, что в июне этого года принц Гарри вышел босиком во время ежегодного Google Camp в Сицилии, чтобы еще больше вдохновить слушателей своей речью о защите окружающей среды и изменениях климата. А прилетел он туда... на частном самолете.

Напомним, Гарри и Меган обвинили во лжи и позерстве, поскольку они представляют себя личностями заботящимися об окружающей среде. А частные авиаперелеты, учитывая расход топлива, и выброс загрязнения в воздух, никак не вписываются в жизненные позиции Меган и Гарри.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри хотят большую семью. Эксперты прогнозируют, что герцоги Сассекские могут объявить о беременности Меган уже до конца 2019 года.