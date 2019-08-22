Вона така проста: чим Меган Маркл істотно відрізняється від Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон на відміну від Меган Маркл, яку нещодавно звинуватили у лицемірстві через їхнє з принцом Гаррі рандеву на приватному літаку під час відпочинку на Ібіці і в Ніцці, веде себе набагато скромніше, коли мова йде про авіаперельоти. Про це пише західний таблоїд Express.co.uk.

Після того, як герцоги Сассекські під час недавньої відпустки здійснили чотири перельоти за 11 днів, королівські експерти почали аналізувати поведінку герцогині Кембриджської в польотах.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: GettyImages)

Так, Кейт Міддлтон одного разу відмовилася від пропозиції підвищити свій квиток до першого класу. Це сталося ще в 2008 до того, як вона стала герцогинею. Але, як відомо, в той час вона вже зустрічалася з Вільямом.

Кейт летіла на острів Мюстік, що знаходиться в Карибському морі, щоб провести відпустку з принцом Вільямом.

На запитання членів екіпажу British Airways, чи хотіла б вона перейти в перший клас безкоштовно, Кейт відмовилася і наполягла на тому, щоб з нею поводилися як зі звичайним пасажиром.

Вона сказала екіпажу: "Будь ласка, називайте мене Кейт".

Джерело з British Airways в той час сказало: "Можливо, вона зустрічається з майбутнім королем, але вона така проста".

"Вперше пасажири відмовилися від можливості підвищення класу обслуговування", - додав інсайдер.

Кейт Міддлтон (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Та навіть після заміжжя практична Кейт надає перевагу комерційним рейсам, хоча за рангом їй можна користуватися приватними літаками. Зазначимо, що приватними перевезеннями, згідно з правилами Британської королівської сім'ї, можуть користуватися лише безпосередні спадкоємці престолу і їх сім'ї.

Наприклад, у 2013 році Кейт подорожувала з шестимісячним Джорджем рейсом British Airways в Сент-Люсію.

А в 2016 році вона знову літала з British Airways з Лондона в Роттердам для своєї першої сольної поїздки.

Повертаючись до сімейства герцогів Сассекських, зазначимо, що в червні цього року принц Гаррі вийшов босоніж під час щорічного Google Camp в Сицилії, щоб ще більше надихнути слухачів своєю промовою про захист навколишнього середовища та зміни клімату. А прилетів він туди... на приватному літаку.

Нагадаємо, Гаррі і Меган звинуватили у брехні і позерстві, оскільки вони позиціонують себе особистостями, що піклуються про довкілля. А приватні авіаперельоти, враховуючи витрати палива і викид забруднення у повітря, ніяк не вписуються в життєві позиції Меган і Гаррі.

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гарі хочуть велику родину. Експерти прогнозують, що герцоги Сассекські можуть оголосити про вагітність Меган вже до кінця 2019 року.