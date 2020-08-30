Тут такая красота! Выступавшую в Крыму российскую актрису пустили в Одессу (видео)

Российская актриса Нонна Гришаева, которая выступала в оккупированном Крыму в 2016 году и была занесена в базу "Миротворца", приехала в Украину в Одессу и поделилась восторженными впечатлениями от города, в котором не была четыре года.

Гришаева активно постит в своем Instagram фото и видео с прогулок и отдыха в родном городе (актриса - уроженка Одессы) и рассказывает о восхищении после посещения разных мест.

Особенно звезду фильма "Папины дочки" порадовали изменения возле Потемкинской лестницы.

"Под Приморским бульваром была зона абсолютного "бомжатника", где было страшно находиться, очень плохо пахло, и вообще очень неприятная зона была. Вот прошло четыре года, и здесь с двух сторон Потемкинской лестницы разбили два потрясающих парка. С одной стороны стамбульская часть, а это греческая часть. Вот такая красота тут! Меня это тоже невероятно порадовало и впечатлило", - делится Гришаева впечатлениями.

Видео: Нонна Гришаева приехала в Одессу и восхитилась изменениями за 4 года

Однако реакция на публикации в сети в комментариях полярная: от позитивной до крайне гневной.

Фото: скрин комментариев instagram.com/grishaevanonna / facebook.com/vadim.chilikin.9 / facebook.com/babchenkoa

Журналист Аркадий Бабченко также высказался в Facebook о неожиданном камбэке Гришаевой и напомнил, что актриса постоянно поддерживала российскую агрессию против Украины, назвал ее "крымнашисткой", "путинисткой" и "мини Прилепиным в юбке".

"В 2017 году ей запретили въезд в Украину... Потом попыталась поехать в Одессу и дать спектакль там. Его сорвали местные патриоты... И вот... Встречайте - та-дам - Нонна Гришаева в Одессе! Полный инстаграм фоточек. Дорвалась до барабульки. Вова пустил-таки Нонночку домой", - возмущается он.

Дело в том, что незадолго до получения разрешения на въезд в Украину Гришаева в программе российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна жаловалась, что очень скучает по Одессе, и на его саркастическую фразу - мол, так позвони Владимиру Зеленскому, актриса обратилась к президенту Украины.

"Володя, пусти меня домой, пожалуйста! Я больше не могу, мои силы заканчиваются", - попросила Гришаева.

Видео: Нонна Гришаева в эфире росТВ попросила Владимира Зеленского пустить ее в Украину

Ранее сообщалось, что российский рэпер Гуф похвастался открытием магазина в Киеве и собрался в Украину с концертами, но мечты музыканта развеяла СБУ.