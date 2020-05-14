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Рэпер Гуф похвастался открытием магазина в Киеве и собрался в Украину с концертами

STYLERПерсоны    14.05.2020 - 19:51
Рэпер Гуф похвастался открытием магазина в Киеве и собрался в Украину с концертами
Guf Алексей Долматов (фото: instagram/therealguf)

Российскому рэперу Гуфу запретили въезд в Украину за концерты в оккупированном Крыму

Российский рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов) открывает в Киеве магазин одежды собственного бренда LUGANG. 40-летний музыкант, которому запрещен въезд в Украину из-за концертной деятельности на территории оккупированного Крыма, также анонсировал всеукраинский тур.

Guf опубликовал в своем Instagram видео с песней, в которой рассказал о работе магазина на улице Пирогова в Киеве.

"Сейчас магазин работает онлайн, но, как только закончится карантин, магазин откроется - и вы сможете познакомиться с брендом и быть на стиле", - написал скандальный артист в посте.

Ролик можно просмотреть по этой ссылке.

В магазине продаются футболки, худи и анораки из коллекции Гуфа с фирменным принтом в виде линии - контура сталинских высоток в центре Москвы. На странице украинского представителя бренда в Instagram указаны цены на изделия: оранжевый анорак и черные худи продают по 1870 грн, черный свитшот за 1450 грн, футболки за 1200 грн и прочее.

Алексей Долматов также собрался с концертами в Украину и намерен выступить в 8 городах.

Впрочем, еще в 2016 году активисты написали в СБУ обращение о концертной деятельности Гуфе в оккупированном Крыму в 2015-м, после чего последовал запрет на его въезд в Украину.

Также артиста в 2017 году внесли в "черный список" на сайте "Миротворец".

В 2018-м году с российским рэпером случилась еще одна неприятность - Долматова избили в одном из московских ночных клубов после выступления на корпоративе в честь дня рождения 13-летнего VIP-школьника Славы Сосина.

Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины скандалмагазинмузыкантрэпер
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