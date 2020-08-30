Тут така краса! Російську актрису, яка виступала в Криму, пустили в Одесу (відео)

Російська актриса Нонна Гришаєва, яка виступала в окупованому Криму в 2016 році та була занесена в базу "Миротворця", приїхала в Україну в Одесу й поділилася захопленими враженнями від міста, в якому не була чотири роки.

Гришаєва активно постить у своєму Instagram фото і відео з прогулянок і відпочинку в рідному місті (акторка - уродженка Одеси) і розповідає про захоплення після відвідування різних місць.

Особливо зірку фільму "Татусеві дочки" порадували зміни біля Потьомкінських сходів.

"Під Приморським бульваром була зона абсолютного "бомжатника", де було страшно знаходитися, дуже погано пахло, і взагалі дуже неприємна зона була. Ось пройшло чотири роки, і тут з двох сторін Потьомкінських сходів розбили два приголомшливі парки. З одного боку стамбульська частина, а це грецька частина. Ось така краса тут! Мене це теж неймовірно порадувало і вразило", - ділиться Гришаєва враженнями.

Відео: Нонна Гришаєва приїхала в Одесу і захопилася змінами за 4 роки

Проте реакція на публікації в мережі в коментарях полярна: від позитивної до вкрай гнівної.

Фото: скрін коментарів instagram.com/grishaevanonna / facebook.com/vadim.chilikin.9 / facebook.com/babchenkoa

Журналіст Аркадій Бабченко висловився на Facebook про несподіваний камбек Гришаєвої та нагадав, що актриса постійно підтримувала російську агресію проти України, назвав її "кримнашисткою", "путіністкою" і "міні Прилепіним у спідниці".

"У 2017 році їй заборонили в'їзд в Україну... Потім спробувала поїхати до Одеси і дати виставу там. Її зірвали місцеві патріоти... І ось... Зустрічайте - та-дам - Нонна Гришаєва в Одесі! Повний інстаграм світлин. Дорвалася до барабульки. Вова пустив-таки Нонночку додому", - обурюється він.

Річ у тім, що незадовго до отримання дозволу на в'їзд в Україну Гришаєва в програмі російського пропагандиста Тиграна Кеосаяна скаржилася, що дуже сумує за Одесою, і на його саркастичну фразу - мовляв, так подзвони Володимиру Зеленському, актриса звернулася до президента України.

"Володя, пусти мене додому, будь ласка! Я більше не можу, мої сили закінчуються", - попросила Гришаєва.

Відео: Нонна Гришаєва в ефірі росТБ попросила Володимира Зеленського пустити її в Україну

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