Если у вас есть такая детская машинка, вы можете разбогатеть на 80 тысяч. Вот как она выглядит
В Украине детскую машинку времен СССР можно продать за огромные деньги. Владельцы игрушки могут одним махом разбогатеть на 80 тысяч гривен.
Такой необычный лот появился на сайте, через который можно покупать и продавать различные предметы старины.
Речь идет о педальной машинке "Лайке".
"Редкая ранняя педальная машина Лайка. Украсит вашу коллекцию. Не крашенная. В достойном сохране", - описывает свой лот продавец.
Под открывающимся капотом машинки можно рассмотреть некое подобие двигателя.
Данную модель изготавливали в городе Львове с 1960 по 1970 год на Львовском заводе автопогрузчиков.
Фото: Машинка "Лайка" (violity.com)
Интересно, что подобную машинку, но в состоянии похуже уже продали на сайте за более чем 30 тысяч гривен.
скрин: Машинка "Лайка" (violity.com)
Ранее мы также писали про советскую куклу, за которую в Украине дают огромные деньги.
Кроме того в продаже появились елочные игрушки, за которые можно выручить огромные деньги.