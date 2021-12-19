Если у вас есть такая детская машинка, вы можете разбогатеть на 80 тысяч. Вот как она выглядит

Фото: Детская машинка времен СССР продается за 80 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине детскую машинку времен СССР можно продать за огромные деньги. Владельцы игрушки могут одним махом разбогатеть на 80 тысяч гривен.

Такой необычный лот появился на сайте, через который можно покупать и продавать различные предметы старины.