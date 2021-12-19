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Если у вас есть такая детская машинка, вы можете разбогатеть на 80 тысяч. Вот как она выглядит

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Воскресенье 19 декабря 2021 12:29
Если у вас есть такая детская машинка, вы можете разбогатеть на 80 тысяч. Вот как она выглядит Фото: Детская машинка времен СССР продается за 80 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине детскую машинку времен СССР можно продать за огромные деньги. Владельцы игрушки могут одним махом разбогатеть на 80 тысяч гривен.

Такой необычный лот появился на сайте, через который можно покупать и продавать различные предметы старины.

Речь идет о педальной машинке "Лайке".

"Редкая ранняя педальная машина Лайка. Украсит вашу коллекцию. Не крашенная. В достойном сохране", - описывает свой лот продавец.

Под открывающимся капотом машинки можно рассмотреть некое подобие двигателя.

Данную модель изготавливали в городе Львове с 1960 по 1970 год на Львовском заводе автопогрузчиков.

Если у вас есть такая детская машинка, вы можете разбогатеть на 80 тысяч. Вот как она выглядитЕсли у вас есть такая детская машинка, вы можете разбогатеть на 80 тысяч. Вот как она выглядитЕсли у вас есть такая детская машинка, вы можете разбогатеть на 80 тысяч. Вот как она выглядит

Фото: Машинка "Лайка" (violity.com)

Интересно, что подобную машинку, но в состоянии похуже уже продали на сайте за более чем 30 тысяч гривен.

Если у вас есть такая детская машинка, вы можете разбогатеть на 80 тысяч. Вот как она выглядит

скрин: Машинка "Лайка" (violity.com)

Ранее мы также писали про советскую куклу, за которую в Украине дают огромные деньги.

Кроме того в продаже появились елочные игрушки, за которые можно выручить огромные деньги.

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