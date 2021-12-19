Якщо у вас є така дитяча машинка, ви можете розбагатіти на 80 тисяч. Ось як вона виглядає
В Україні дитячу машинку часів СРСР можна продати за величезні гроші. Власники іграшки можуть одним махом розбагатіти на 80 тисяч гривень.
Такий незвичайний лот з'явився на сайті, через який можна купувати і продавати різні предмети старовини.
Йдеться про педальну машинку "Лайка".
"Рідкісна рання педальна машина Лайка. Прикрасить вашу колекцію. Не фарбована. У гідному збереженні", - описує свій лот продавець.
Під капотом машинки, що відкривається, можна розглянути якусь подобу двигуна.
Дану модель виготовляли в місті Львові з 1960 по 1970 рік на Львівському заводі автонавантажувачів.
Фото: Машинка "Лайка" (violity.com)
Цікаво, що подібну машинку, але в стані гірше вже продали на сайті за більш ніж 30 тисяч гривень.
Скрін: Машинка "Лайка" (violity.com)
Раніше ми також писали про радянську ляльку, за яку в Україні дають величезні гроші.
Крім того у продажу з'явилися ялинкові іграшки, за які можна виручити величезні гроші.