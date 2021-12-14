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За такую советскую детскую куклу сейчас дают огромные деньги: проверьте ваши кладовки!

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Вторник 14 декабря 2021 11:39
За такую советскую детскую куклу сейчас дают огромные деньги: проверьте ваши кладовки! Фото: Детскую куклу времен СССР продают за 15 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине детскую куклу, которую произвели еще в советские времена, продают за большие деньги.

Необычный лот появился на сайте, через который можно покупать и продавать разного рода антиквариат.

Речь идет о кукле "Света", которую производила московская фабрика "Кругозор", основанная в 1975 году.

Продавец игрушки находится в Днепре и просит за нее 14900 грн.

Особенностью игрушки являются прошитые волосы. Ее рост более 60 сантиметров.

"Поздняя модификация редкая. "Света" фабрики "Кругозор" с прошитыми волосами встречается крайне редко! По ней практически нет информации", - заявляет автор объявления.

За такую советскую детскую куклу сейчас дают огромные деньги: проверьте ваши кладовки!

Фото: Кукла "Света" почти за 15 тысяч гривен (violity.com)

Отметим, что такую куклу называют "легендарной" и за разными ее модификациями охотятся коллекционеры.

К примеру, похожий лот был продан за более, чем 16 тысяч гривен.

За такую советскую детскую куклу сейчас дают огромные деньги: проверьте ваши кладовки!

Скрин: Такая кукла "Света" была продана (violity.com)

Ранее мы писали про елочные игрушки, за которые сейчас можно выручить немалые деньги. А когда-то они ничего не стоили.

Также в Украине за детскую машинку, купленную за 2,50, сейчас дают 56 тысяч гривен.

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