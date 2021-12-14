За такую советскую детскую куклу сейчас дают огромные деньги: проверьте ваши кладовки!

В Украине детскую куклу, которую произвели еще в советские времена, продают за большие деньги.

Необычный лот появился на сайте , через который можно покупать и продавать разного рода антиквариат.

К примеру, похожий лот был продан за более, чем 16 тысяч гривен.

Отметим, что такую куклу называют "легендарной" и за разными ее модификациями охотятся коллекционеры.

Фото: Кукла "Света" почти за 15 тысяч гривен (violity.com)

"Поздняя модификация редкая. "Света" фабрики "Кругозор" с прошитыми волосами встречается крайне редко! По ней практически нет информации", - заявляет автор объявления.

Продавец игрушки находится в Днепре и просит за нее 14900 грн.

Речь идет о кукле "Света", которую производила московская фабрика "Кругозор", основанная в 1975 году.

Ранее мы писали про елочные игрушки, за которые сейчас можно выручить немалые деньги. А когда-то они ничего не стоили.

Также в Украине за детскую машинку, купленную за 2,50, сейчас дают 56 тысяч гривен.