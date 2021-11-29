Такая 50-гривневая купюра сделает вас богачом: как выглядит банкнота за 27 тысяч

Чем эти 50 грн ценны?

По словам продавца, банкнота выпущена в 2011-м году в честь 20-летия Национального банка Украины. На деньгах присутствует специальная галограмма.

Всего таких купюр было напечатано 1000 штук, а эти 50 гривен идут под номером 10. Серия и номер: НБ 0000010.

Фото: 50 грн за 1 тысячу долларов (violity)

Подписаны 50 грн рукой Сергея Арбузова, который занимал должность главы Нацбанка с 2010 по 2012 год.

Продавец отмечает, что купюра в идеальном состоянии и продается вместе с подарочным конвертом.

Фото: 50 грн в Украине продают за 27 тысяч (violity)

Почему некоторые купюры ценятся больше?

Среди бонистов, коллекционеров купюр, особую ценность представляют деньги с необычными номерами.

К примеру, это могут быть повторяющиеся цифры, или идущие в порядке убывания (возрастания).

Если цифры на купюре читаются одинаково справа и налево (например, 7486847), такая банкнота называется "радаром" или "зеркальной".