Такая 50-гривневая купюра сделает вас богачом: как выглядит банкнота за 27 тысяч

Купюру номиналом 50 гривен в Украине можно продать за 27 тысяч гривен (или около 1 тысячи долларов). В чем уникальность банкноты и как она выглядит, вы можете узнать из нашего материала ниже.
Деньги выставлены на продажу на одном из сайтов, где можно купить (продать) различные предметы старины.
По словам продавца, банкнота выпущена в 2011-м году в честь 20-летия Национального банка Украины. На деньгах присутствует специальная галограмма.
Всего таких купюр было напечатано 1000 штук, а эти 50 гривен идут под номером 10. Серия и номер: НБ 0000010.
Фото: 50 грн за 1 тысячу долларов (violity)
Подписаны 50 грн рукой Сергея Арбузова, который занимал должность главы Нацбанка с 2010 по 2012 год.
Продавец отмечает, что купюра в идеальном состоянии и продается вместе с подарочным конвертом.
Фото: 50 грн в Украине продают за 27 тысяч (violity)
Среди бонистов, коллекционеров купюр, особую ценность представляют деньги с необычными номерами.
К примеру, это могут быть повторяющиеся цифры, или идущие в порядке убывания (возрастания).
Если цифры на купюре читаются одинаково справа и налево (например, 7486847), такая банкнота называется "радаром" или "зеркальной".
Ранее мы писали, что в Украине выставили на продажу 100-гривневую купюру с мистическими цифрами. За нее просят 5 тысяч.
Также мы писали про сервиз из "бабушкиного шкафа", который в Украине продают за 20 тысяч.