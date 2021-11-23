Такую "мистическую" 100-гривневую купюру можно продать за 5 тысяч: проверьте ваши кошельки
В Украине купюру номиналом в 100 гривен можно продать за немалую сумму - 5 тысяч гривен. И дело все в уникальном "мистическом" номере банкноты.
Такой необычный лот появился на сайте, где можно выставить на продажу различные предметы старины.
Каждая купюра, которую печатают для денежного оборота имеет свой код: серию и номер. А на этих 100 гривнах он состоит из шестерок: YX 6666666.
Продавец просит из Винницкой области просит за такие деньги в 50 раз больше.
Фото: 100 гривен за 5 тысяч (violity.com)
Настоящие бонисты - коллекционеры купюр - всегда проверяют свои кошельки. Кто знает, какой клад там может быть припрятан.
За банкноты с уникальными номерами дают большие деньги
Необычный номер купюры - находка для коллекционера. К примеру, это могут цифры в порядке возрастания или убывания - от одного до десяти.
Или же повторение цифр, как в случае описанном выше.
А деньги, на которых цифры читаются одинаково слева и справа бонисты называют "радарами" и стоят они немало.
Ранее мы писали про 2 гривны, за которые можно выручить целых 10 тысяч. Выяснилось, чем же уникальны такие деньги.
Также в Украине продают сервиз из бабушкиного серванта за 20 тысяч гривен.