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Така 50-гривнева купюра зробить вас багатієм: як виглядає банкнота за 27 тисяч

Автор: Світлана Мащенко

Купюру номіналом 50 гривень в Україні можна продати за 27 тисяч гривень (або близько 1 тисячі доларів). У чому унікальність банкноти і як вона виглядає, ви можете дізнатися з нашого матеріалу нижче.

Гроші виставлені на продаж на одному з сайтів, де можна купити (продати) різні предмети старовини.

Чим ці 50 грн цінні?

За словами продавця, банкнота випущена в 2011-му році на честь 20-річчя Національного банку України. На грошах присутня спеціальна галограма.

Всього таких купюр було надруковано 1000 штук, а ці 50 гривень йдуть під номером 10. Серія та номер: НБ 0000010.

Фото: 50 грн за 1 тисячу доларів (violity)

Підписані 50 грн рукою Сергія Арбузова, який обіймав посаду голови Нацбанку з 2010 по 2012 рік.

Продавець зазначає, що купюра в ідеальному стані і продається разом з подарунковим конвертом.

Фото: 50 грн в Україні продають за 27 тисяч (violity)

Чому деякі купюри цінуються більше?

Серед боністів, колекціонерів купюр, особливу цінність представляють гроші з незвичайними номерами.

Наприклад, це можуть бути повторювані цифри, або в порядку убування (зростання).

Якщо цифри на купюрі читаються однаково справа і наліво (наприклад, 7486847), така банкнота називається "радаром" або "дзеркальною"..

Раніше ми писали, що в Україні виставили на продаж 100-гривневу купюру з містичними цифрами. За неї просять 5 тисяч.

Також ми писали про сервіз з "бабусиної шафи", який в Україні продають за 20 тисяч.

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