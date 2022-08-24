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Такая 1 гривна обогатит вас на 500 долларов: как выглядит "сокровище"

В Украине 1 гривну продают за 500 долларов (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине появилась в продаже редкая 1-гривневая монета, за которую просят аж 500 долларов. В чем уникальность таких денег, и как они выглядят?

Об этом рассказали в разделе "нумизматика" на сайте для коллекционеров.

Такая монета номиналом 1 гривна была выпущена в 2005-м году.

Уникальность монеты в том, что она бракованная. Аверс и реверс монеты повернуты на 180 градусов. Именно такой недостаток делает эту монету ценной.

Находится монета в городе Чернигов.

Стоимость монеты в гривнах - 15 000 грн.

В Украине продают редкую монету (фото: violity.com)

Ранее мы писали о 10-копеечной монете, которая обогатит вас на 1000 долларов.

Также сообщалось про 50 копеек, которые сделают вас богачом, ее продают аж за 120 тысяч.

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