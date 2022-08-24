Така 1 гривня збагатить вас на 500 доларів: як виглядає "скарб"

В Україні з'явилася в продажу рідкісна 1-гривнева монета, за яку просять аж 500 доларів. В чому унікальність таких грошей, і як вони виглядають?
Про це розповіли в розділі "Нумізматика" на сайті для колекціонерів.
Така монета номіналом 1 гривня була випущена в 2005-му році.
Унікальність монети в тому, що вона бракована. Аверс та реверс монети повернуті на 180 градусів. Саме такий недолік робить цю монету цінною.
Знаходиться монета в місті Чернігів.
Вартість монети в гривнях - 15 000 грн.
В Україні продають рідкісну монету (фото: violity.com)
Раніше ми писали про 10-копійчану монету, яка збагатить вас на 1000 доларів.
Також повідомлялося про 50 копійок зроблять вас багатієм, які продають аж за 120 тисяч.