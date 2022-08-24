Такая 1 гривна обогатит вас на 500 долларов: как выглядит "сокровище"
В Украине 1 гривну продают за 500 долларов (фото: РБК-Украина)
В Украине появилась в продаже редкая 1-гривневая монета, за которую просят аж 500 долларов. В чем уникальность таких денег, и как они выглядят?
Об этом рассказали в разделе "нумизматика" на сайте для коллекционеров.
Такая монета номиналом 1 гривна была выпущена в 2005-м году.
Уникальность монеты в том, что она бракованная. Аверс и реверс монеты повернуты на 180 градусов. Именно такой недостаток делает эту монету ценной.
Находится монета в городе Чернигов.
Стоимость монеты в гривнах - 15 000 грн.
В Украине продают редкую монету (фото: violity.com)
Ранее мы писали о 10-копеечной монете, которая обогатит вас на 1000 долларов.
Также сообщалось про 50 копеек, которые сделают вас богачом, ее продают аж за 120 тысяч.