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Така 1 гривня збагатить вас на 500 доларів: як виглядає "скарб"

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Середа 24 серпня 2022 13:26
Така 1 гривня збагатить вас на 500 доларів: як виглядає "скарб" В Україні 1 гривню продають за 500 доларів (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні з'явилася в продажу рідкісна 1-гривнева монета, за яку просять аж 500 доларів. В чому унікальність таких грошей, і як вони виглядають?

Про це розповіли в розділі "Нумізматика" на сайті для колекціонерів.

Така монета номіналом 1 гривня була випущена в 2005-му році.

Унікальність монети в тому, що вона бракована. Аверс та реверс монети повернуті на 180 градусів. Саме такий недолік робить цю монету цінною.

Така 1 гривня збагатить вас на 500 доларів: як виглядає &quot;скарб&quot;Така 1 гривня збагатить вас на 500 доларів: як виглядає &quot;скарб&quot;

Знаходиться монета в місті Чернігів.

Вартість монети в гривнях - 15 000 грн.

Така 1 гривня збагатить вас на 500 доларів: як виглядає &quot;скарб&quot;

В Україні продають рідкісну монету (фото: violity.com)

Раніше ми писали про 10-копійчану монету, яка збагатить вас на 1000 доларів.

Також повідомлялося про 50 копійок зроблять вас багатієм, які продають аж за 120 тисяч.

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