Така ваза вас озолотить. Як виглядає "скарб" з серванта за 50 тисяч гривень (фото)

У чому особливість вази

Так, на аукціоні з'явився лот від продавця з Броварів. Власник вази зазначив, що виріб у гарному стані.

"Фарфорова ваза, ідеальний стан, Київ, висота 38см. Ручний розпис", - підписав свій лот продавець.

Порцелянова ваза (фото: violity.com)

На фото дійсно можна побачити порцеляновий виріб з Петриківським розписом. Яскраві квіти на білому фоні та золоті візерунки - класичний варіант вази з минулого.

Ваза за 50 тисяч (фото: violity.com)

На іншому боці вази зображено чорно-білий портрет жінки. Помітно, що виріб дійсно у гарному стані.

Скільки коштують старі вази

Продавець вирішив виставити свій лот не з мінімальною вартістю. Він одразу вказав "цінник" - 50 тисяч гривень. Цілком ймовірно, що власник вирішив отримати за вазу чимало коштів.

Ваза 60-х років (скріншот)

Вартість не кінцева. "Скарб" з серванта, якщо він дійсно зацікавить колекціонерів, може "злетіти" у ціні, коли ті почнуть робити ставки.

Нині за лотом стежать 26 осіб, з чого можна зробити висновок, що він викликав інтерес. Втім, чи вдасться власнику озолотитися - поки що залишається загадкою.