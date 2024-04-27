RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Такая ваза вас озолотит. Как выглядит "клад" из серванта за 50 тысяч гривен (фото)

Сколько стоят старые вазы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Некоторые вазы, годами пылившиеся в сервантах, могут оказаться очень ценными. Особенно это касается фарфоровых изделий с Петриковской росписью. Одна из таких ваз "всплыла" на аукционе с очень высоким "ценником".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity.

В чем особенность вазы

Так, на аукционе появился лот от продавца из Броваров. Владелец вазы отметил, что изделие в хорошем состоянии.

"Фарфоровая ваза, идеальное состояние, Киев, высота 38см. Ручная роспись", - подписал свой лот продавец.

Фарфоровая ваза (фото: violity.com)

На фото действительно можно увидеть фарфоровое изделие с Петриковской росписью. Яркие цветы на белом фоне и золотые узоры - классический вариант вазы из прошлого.

Ваза за 50 тысяч (фото: violity.com)

На другой стороне вазы изображен черно-белый портрет женщины. Примечательно, что изделие действительно в хорошем состоянии.

Сколько стоят старые вазы

Продавец решил выставить свой лот не с минимальной стоимостью. Он сразу указал "ценник" - 50 тысяч гривен. По всей вероятности, владелец решил получить за вазу немало денег.

Ваза 60-х годов (скриншот)

Стоимость не окончательная. "Клад" из серванта, если он действительно заинтересует коллекционеров, может "взлететь" в цене, когда те начнут делать ставки.

Сейчас за лотом следят 26 человек, из чего можно сделать вывод, что он вызвал интерес. Впрочем, удастся ли владельцу озолотиться - пока остается загадкой.

Кстати, недавно мы рассказывали, какая статуэтка, известная всем с детства, сейчас стоит 60 тысяч.

Кроме того, недавно стало известно, что Васильковскую вазу оценили в 75 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві фактиКоллекционеры