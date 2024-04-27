Такая ваза вас озолотит. Как выглядит "клад" из серванта за 50 тысяч гривен (фото)

В чем особенность вазы

Так, на аукционе появился лот от продавца из Броваров. Владелец вазы отметил, что изделие в хорошем состоянии.

"Фарфоровая ваза, идеальное состояние, Киев, высота 38см. Ручная роспись", - подписал свой лот продавец.

Фарфоровая ваза (фото: violity.com)

На фото действительно можно увидеть фарфоровое изделие с Петриковской росписью. Яркие цветы на белом фоне и золотые узоры - классический вариант вазы из прошлого.

Ваза за 50 тысяч (фото: violity.com)

На другой стороне вазы изображен черно-белый портрет женщины. Примечательно, что изделие действительно в хорошем состоянии.

Сколько стоят старые вазы

Продавец решил выставить свой лот не с минимальной стоимостью. Он сразу указал "ценник" - 50 тысяч гривен. По всей вероятности, владелец решил получить за вазу немало денег.

Ваза 60-х годов (скриншот)

Стоимость не окончательная. "Клад" из серванта, если он действительно заинтересует коллекционеров, может "взлететь" в цене, когда те начнут делать ставки.

Сейчас за лотом следят 26 человек, из чего можно сделать вывод, что он вызвал интерес. Впрочем, удастся ли владельцу озолотиться - пока остается загадкой.