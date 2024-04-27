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Така ваза вас озолотить. Як виглядає "скарб" з серванта за 50 тисяч гривень (фото)

Субота 27 квітня 2024 15:48
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Така ваза вас озолотить. Як виглядає "скарб" з серванта за 50 тисяч гривень (фото) Скільки коштують старі вази (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Деякі вази, які роками припадали пилом у сервантах, можуть виявитися дуже цінними. Особливо це стосується порцелянових виробів з Петриківським розписом. Одна з таких ваз "спливла" на аукціоні з дуже високим "цінником".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.

У чому особливість вази

Так, на аукціоні з'явився лот від продавця з Броварів. Власник вази зазначив, що виріб у гарному стані.

"Фарфорова ваза, ідеальний стан, Київ, висота 38см. Ручний розпис", - підписав свій лот продавець.

Така ваза вас озолотить. Як виглядає &quot;скарб&quot; з серванта за 50 тисяч гривень (фото)

Така ваза вас озолотить. Як виглядає &quot;скарб&quot; з серванта за 50 тисяч гривень (фото)

Така ваза вас озолотить. Як виглядає &quot;скарб&quot; з серванта за 50 тисяч гривень (фото)

Порцелянова ваза (фото: violity.com)

На фото дійсно можна побачити порцеляновий виріб з Петриківським розписом. Яскраві квіти на білому фоні та золоті візерунки - класичний варіант вази з минулого.

Така ваза вас озолотить. Як виглядає &quot;скарб&quot; з серванта за 50 тисяч гривень (фото)

Ваза за 50 тисяч (фото: violity.com)

На іншому боці вази зображено чорно-білий портрет жінки. Помітно, що виріб дійсно у гарному стані.

Скільки коштують старі вази

Продавець вирішив виставити свій лот не з мінімальною вартістю. Він одразу вказав "цінник" - 50 тисяч гривень. Цілком ймовірно, що власник вирішив отримати за вазу чимало коштів.

Така ваза вас озолотить. Як виглядає &quot;скарб&quot; з серванта за 50 тисяч гривень (фото)Ваза 60-х років (скріншот)

Вартість не кінцева. "Скарб" з серванта, якщо він дійсно зацікавить колекціонерів, може "злетіти" у ціні, коли ті почнуть робити ставки.

Нині за лотом стежать 26 осіб, з чого можна зробити висновок, що він викликав інтерес. Втім, чи вдасться власнику озолотитися - поки що залишається загадкою.

До слова, нещодавно ми розповідали, яка статуетка, відома усім з дитинства, нині коштує 60 тисяч.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Васильківську вазу оцінили в 75 тисяч гривень.

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