Такая ваза вас озолотит. Как выглядит "клад" из серванта за 50 тысяч гривен (фото)
Некоторые вазы, годами пылившиеся в сервантах, могут оказаться очень ценными. Особенно это касается фарфоровых изделий с Петриковской росписью. Одна из таких ваз "всплыла" на аукционе с очень высоким "ценником".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity.
В чем особенность вазы
Так, на аукционе появился лот от продавца из Броваров. Владелец вазы отметил, что изделие в хорошем состоянии.
"Фарфоровая ваза, идеальное состояние, Киев, высота 38см. Ручная роспись", - подписал свой лот продавец.
Фарфоровая ваза (фото: violity.com)
На фото действительно можно увидеть фарфоровое изделие с Петриковской росписью. Яркие цветы на белом фоне и золотые узоры - классический вариант вазы из прошлого.
Ваза за 50 тысяч (фото: violity.com)
На другой стороне вазы изображен черно-белый портрет женщины. Примечательно, что изделие действительно в хорошем состоянии.
Сколько стоят старые вазы
Продавец решил выставить свой лот не с минимальной стоимостью. Он сразу указал "ценник" - 50 тысяч гривен. По всей вероятности, владелец решил получить за вазу немало денег.
Ваза 60-х годов (скриншот)
Стоимость не окончательная. "Клад" из серванта, если он действительно заинтересует коллекционеров, может "взлететь" в цене, когда те начнут делать ставки.
Сейчас за лотом следят 26 человек, из чего можно сделать вывод, что он вызвал интерес. Впрочем, удастся ли владельцу озолотиться - пока остается загадкой.
Кстати, недавно мы рассказывали, какая статуэтка, известная всем с детства, сейчас стоит 60 тысяч.
Кроме того, недавно стало известно, что Васильковскую вазу оценили в 75 тысяч гривен.