ua en ru
Сб, 27 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Такая ваза вас озолотит. Как выглядит "клад" из серванта за 50 тысяч гривен (фото)

Суббота 27 апреля 2024 15:48
UA EN RU
Такая ваза вас озолотит. Как выглядит "клад" из серванта за 50 тысяч гривен (фото) Сколько стоят старые вазы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Некоторые вазы, годами пылившиеся в сервантах, могут оказаться очень ценными. Особенно это касается фарфоровых изделий с Петриковской росписью. Одна из таких ваз "всплыла" на аукционе с очень высоким "ценником".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity.

В чем особенность вазы

Так, на аукционе появился лот от продавца из Броваров. Владелец вазы отметил, что изделие в хорошем состоянии.

"Фарфоровая ваза, идеальное состояние, Киев, высота 38см. Ручная роспись", - подписал свой лот продавец.

Такая ваза вас озолотит. Как выглядит &quot;клад&quot; из серванта за 50 тысяч гривен (фото)

Такая ваза вас озолотит. Как выглядит &quot;клад&quot; из серванта за 50 тысяч гривен (фото)

Такая ваза вас озолотит. Как выглядит &quot;клад&quot; из серванта за 50 тысяч гривен (фото)

Фарфоровая ваза (фото: violity.com)

На фото действительно можно увидеть фарфоровое изделие с Петриковской росписью. Яркие цветы на белом фоне и золотые узоры - классический вариант вазы из прошлого.

Такая ваза вас озолотит. Как выглядит &quot;клад&quot; из серванта за 50 тысяч гривен (фото)

Ваза за 50 тысяч (фото: violity.com)

На другой стороне вазы изображен черно-белый портрет женщины. Примечательно, что изделие действительно в хорошем состоянии.

Сколько стоят старые вазы

Продавец решил выставить свой лот не с минимальной стоимостью. Он сразу указал "ценник" - 50 тысяч гривен. По всей вероятности, владелец решил получить за вазу немало денег.

Такая ваза вас озолотит. Как выглядит &quot;клад&quot; из серванта за 50 тысяч гривен (фото)Ваза 60-х годов (скриншот)

Стоимость не окончательная. "Клад" из серванта, если он действительно заинтересует коллекционеров, может "взлететь" в цене, когда те начнут делать ставки.

Сейчас за лотом следят 26 человек, из чего можно сделать вывод, что он вызвал интерес. Впрочем, удастся ли владельцу озолотиться - пока остается загадкой.

Кстати, недавно мы рассказывали, какая статуэтка, известная всем с детства, сейчас стоит 60 тысяч.

Кроме того, недавно стало известно, что Васильковскую вазу оценили в 75 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві факти Коллекционеры
NEWS
Тарифы, субсидии и пенсии: будет ли повышение с 1 мая для украинцев
Тарифы, субсидии и пенсии: будет ли повышение с 1 мая для украинцев