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Така стара лялька нікому не сподобається, але її вартість вас ошелешить (фото)

Скільки коштують старі іграшки (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Деякі іграшки з минулого мають моторошний вигляд та навряд чи зацікавлять дітей. Але вони можуть виявитися неймовірно цінними. Колекціонери цікавляться рідкісними ляльками та віддають за них тисячі гривень.

Як виглядає цінна іграшка, яку оцінили у 15 тисяч, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Violity.

Стару ляльку продають за тисячі гривень - фото

Іграшка, яка мало кому сподобається, з'явилася на аукціоні. Власник з Кіровоградської області не розповів, коли саме зробили його ляльку, але їй точно декілька десятків років.

Іграшка "набита" тирсою. У неї знімаються ручки та ніжки. Але з роками лялька втратила усю красу.

Стара лялька за тисячі гривень (фото: violity.com)

На іграшці чимало сколів та тріщин. Фарба вже давно почала лущитися, але власник не реставрував ляльку й продає її саме у такому вигляді. Досвідчені реставратори зможуть відновити іграшку, але тоді вона буде коштувати ще більше.

За лотом спостерігає як мінімум 14 осіб. Ймовірно, лялька цікавить колекціонерів. Старі іграшки з минулого, якими нині точно не стануть гратися діти, нерідко стають елементами неймовірних колекцій.

Скільки коштують старі ляльки (фото: violity.com)

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