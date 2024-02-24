Така стара лялька нікому не сподобається, але її вартість вас ошелешить (фото)

Стару ляльку продають за тисячі гривень - фото

Іграшка, яка мало кому сподобається, з'явилася на аукціоні. Власник з Кіровоградської області не розповів, коли саме зробили його ляльку, але їй точно декілька десятків років.

Іграшка "набита" тирсою. У неї знімаються ручки та ніжки. Але з роками лялька втратила усю красу.

Стара лялька за тисячі гривень (фото: violity.com)

На іграшці чимало сколів та тріщин. Фарба вже давно почала лущитися, але власник не реставрував ляльку й продає її саме у такому вигляді. Досвідчені реставратори зможуть відновити іграшку, але тоді вона буде коштувати ще більше.

За лотом спостерігає як мінімум 14 осіб. Ймовірно, лялька цікавить колекціонерів. Старі іграшки з минулого, якими нині точно не стануть гратися діти, нерідко стають елементами неймовірних колекцій.

Скільки коштують старі ляльки (фото: violity.com)