Така монета принесе вам 30 тисяч. Як виглядають цінні 5 копійок та в чому їхня особливість
У скарбничках та гаманцях серед звичайних монет іноді можна знайти справжній скарб. Нумізмати шукають цінні та рідкісні екземпляри, такі як 5 копійок 1992 року з однією важливою "родзинкою".
Як виглядає цінна монета та у чому її особливість, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Violity.
5 копійок 1992 року - як визначити цінність
Так, продавець з Києва розмістив свій лот на аукціоні та зазначив, у чому особливість монети. Це - немагнітний екземпляр різновиду 2БАм. Такі 5 копійок легко визначити візуально, адже зазвичай вони мають:
- гурт з дрібною насічкою
- гострий та вузький середній "зуб" Тризуба
- нетипове гроно з ягодами у вигляді тупокутного трикутника
- цифру 1 у даті карбування без характерного хвостика.
Цінна монета (фото: violity.com)
Але ця монета отримала ще декілька "родзинок". Чоловіку пощастило знайти 5 копійок з рідкісним дефектом, аверс та реверс викарбовано з помилкою, адже одна сторона трошки "з'їхала".
5 копійок 1992 року (фото: violity.com)
Окрім цього, монету ніби не повністю викарбовано. Тому на ній можна побачити не увесь малюнок.
Рідкісна монета (фото: violity.com)
Скільки коштують 5 копійок 1992 року
Свій лот продавець оцінив у 30 тисяч гривень. Він не став вказувати початкову вартість, як це часто роблять, мінімальною. Втім, колекціонери можуть робити ставки та підіймати ціну.
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