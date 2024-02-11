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Така монета принесе вам 30 тисяч. Як виглядають цінні 5 копійок та в чому їхня особливість

Неділя 11 лютого 2024 20:46
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Така монета принесе вам 30 тисяч. Як виглядають цінні 5 копійок та в чому їхня особливість Скільки коштують 5 копійок 1992 року (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У скарбничках та гаманцях серед звичайних монет іноді можна знайти справжній скарб. Нумізмати шукають цінні та рідкісні екземпляри, такі як 5 копійок 1992 року з однією важливою "родзинкою".

Як виглядає цінна монета та у чому її особливість, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Violity.

5 копійок 1992 року - як визначити цінність

Так, продавець з Києва розмістив свій лот на аукціоні та зазначив, у чому особливість монети. Це - немагнітний екземпляр різновиду 2БАм. Такі 5 копійок легко визначити візуально, адже зазвичай вони мають:

  • гурт з дрібною насічкою
  • гострий та вузький середній "зуб" Тризуба
  • нетипове гроно з ягодами у вигляді тупокутного трикутника
  • цифру 1 у даті карбування без характерного хвостика.

Така монета принесе вам 30 тисяч. Як виглядають цінні 5 копійок та в чому їхня особливість

Така монета принесе вам 30 тисяч. Як виглядають цінні 5 копійок та в чому їхня особливість

Цінна монета (фото: violity.com)

Але ця монета отримала ще декілька "родзинок". Чоловіку пощастило знайти 5 копійок з рідкісним дефектом, аверс та реверс викарбовано з помилкою, адже одна сторона трошки "з'їхала".

Така монета принесе вам 30 тисяч. Як виглядають цінні 5 копійок та в чому їхня особливість

Така монета принесе вам 30 тисяч. Як виглядають цінні 5 копійок та в чому їхня особливість

5 копійок 1992 року (фото: violity.com)

Окрім цього, монету ніби не повністю викарбовано. Тому на ній можна побачити не увесь малюнок.

Така монета принесе вам 30 тисяч. Як виглядають цінні 5 копійок та в чому їхня особливість

Така монета принесе вам 30 тисяч. Як виглядають цінні 5 копійок та в чому їхня особливість

Рідкісна монета (фото: violity.com)

Скільки коштують 5 копійок 1992 року

Свій лот продавець оцінив у 30 тисяч гривень. Він не став вказувати початкову вартість, як це часто роблять, мінімальною. Втім, колекціонери можуть робити ставки та підіймати ціну.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, які 10 копійок можуть принести вам 9000 гривень.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як виглядає 1 гривня за 40 тисяч.

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