Така монета принесе вам 30 тисяч. Як виглядають цінні 5 копійок та в чому їхня особливість

У скарбничках та гаманцях серед звичайних монет іноді можна знайти справжній скарб. Нумізмати шукають цінні та рідкісні екземпляри, такі як 5 копійок 1992 року з однією важливою "родзинкою".

Як виглядає цінна монета та у чому її особливість, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Violity .

5 копійок 1992 року - як визначити цінність

Так, продавець з Києва розмістив свій лот на аукціоні та зазначив, у чому особливість монети. Це - немагнітний екземпляр різновиду 2БАм. Такі 5 копійок легко визначити візуально, адже зазвичай вони мають:

гурт з дрібною насічкою

гострий та вузький середній "зуб" Тризуба

нетипове гроно з ягодами у вигляді тупокутного трикутника

цифру 1 у даті карбування без характерного хвостика.

Цінна монета (фото: violity.com)

Але ця монета отримала ще декілька "родзинок". Чоловіку пощастило знайти 5 копійок з рідкісним дефектом, аверс та реверс викарбовано з помилкою, адже одна сторона трошки "з'їхала".

5 копійок 1992 року (фото: violity.com)

Окрім цього, монету ніби не повністю викарбовано. Тому на ній можна побачити не увесь малюнок.

Рідкісна монета (фото: violity.com)

Скільки коштують 5 копійок 1992 року

Свій лот продавець оцінив у 30 тисяч гривень. Він не став вказувати початкову вартість, як це часто роблять, мінімальною. Втім, колекціонери можуть робити ставки та підіймати ціну.