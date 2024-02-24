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Такая старая кукла никому не понравится, но ее стоимость вас ошарашит (фото)

Сколько стоят старые игрушки (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Некоторые игрушки из прошлого выглядят жутко и вряд ли заинтересуют детей. Но они могут оказаться невероятно ценными. Коллекционеры интересуются редкими куклами и отдают тысячи гривен.

Как выглядит ценная игрушка, оцененная в 15 тысяч, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Violity.

Старую куклу продают за тысячи гривен - фото

Игрушка, которая мало кому понравится, появилась на аукционе. Владелец из Кировоградской области не рассказал, когда именно сделали его куклу, но ей точно несколько десятков лет.

Игрушка "набита" опилками. У нее снимаются ручки и ножки. Но с годами кукла потеряла всю красоту.

Старая кукла за тысячи гривен (фото: violity.com)

На игрушке много сколов и трещин. Краска уже давно начала шелушиться, но владелец не реставрировал куклу и продает ее именно в таком виде. Опытные реставраторы могут восстановить игрушку, но тогда она будет стоить еще больше.

За лотом наблюдает как минимум 14 человек. Вероятно, кукла интересует коллекционеров. Старые игрушки из прошлого, которыми точно не станут играть дети, нередко становятся элементами невероятных коллекций.

Сколько стоят старые куклы (фото: violity.com)

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