Ці 10 копійок можуть принести вам 9000 гривень. Ось як вони виглядають

Колекційні та рідкісні монети дуже цінуються серед нумізматів. Деякі екземпляри можуть коштувати кількох тисяч доларів.

Про те, як виглядає 10 копійок, вартість яких доходить до 9 000 гривень, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Монети-ягідки.

Як виглядає цінна монета

Ціна монети 10 копійок 2011 р. залежить від різновиду штампу та стану монети. Її вартість коливається від 10 копійок до 9 000 грн.

Звичайні жовті 10 копійок, які можна знайти у будь-якому гаманці чи отримати решту в магазині, нічого не коштують. Цінними є 10 копійок з колекційного набору та 10 копійок з немагнітної сталі (білий метал).

Ось так виглядає цінна монета (фото: Монети-ягідки)

Яка ціна на 10 копійок:

з алюмінієвої бронзи - 10 коп

з немагнітної сталі - 7000 - 9000 грн

з набору - 120-150 грн

Рідкісні 10 копійок 2011 року виготовлені з немагнітної сталі, на вигляд вони, як 1 чи 2 копійки. Нумізмати на форумах стверджують, що сріблясті 10 копійок знаходили лише 4 рази. До того ж вони були не в обігу, а в нових банківських ролах.

Достовірної інформації про те, як з'явились "сріблясті монети" нема. За однією з версій, Нацбанк підбирав новий метал для здешевлення виготовлення 10 копійок.

Рідкісні монети, номіналом 10 копійок 2011 року, які карбували для сувенірних наборів, можна знайти на профільних аукціонах. Тираж таких монет становив всього 5000 шт. В обігу їх нема - вони лише в колекційному наборі монет України, присвяченому 20-річчю НБУ.