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Такая монета принесет 30 тысяч. Как выглядят ценные 5 копеек и в чем их особенность

Воскресенье 11 февраля 2024 20:46
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Такая монета принесет 30 тысяч. Как выглядят ценные 5 копеек и в чем их особенность Сколько стоят 5 копеек 1992 года (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В копилках и кошельках среди обычных монет иногда можно найти настоящее сокровище. Нумизматы ищут ценные и редкие экземпляры, такие как 5 копеек 1992 года с одной важной "изюминкой".

Как выглядит ценная монета и в чем ее особенность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Violity.

5 копеек 1992 года - как определить ценность

Так продавец из Киева разместил свой лот на аукционе и отметил, в чем особенность монеты. Это - немагнитный экземпляр разновидности 2БАм. Такие 5 копеек легко определить визуально, ведь обычно у них есть:

  • гурт с мелкой насечкой
  • острый и узкий средний "зуб" Трезубца
  • нетипичная кисть с ягодами в виде тупоугольного треугольника
  • цифру 1 в дате чеканки без характерного хвостика.

Такая монета принесет 30 тысяч. Как выглядят ценные 5 копеек и в чем их особенность

Такая монета принесет 30 тысяч. Как выглядят ценные 5 копеек и в чем их особенность

Ценная монета (фото: violity.com)

Но эта монета получила еще несколько "изюминок". Мужчине посчастливилось найти 5 копеек с редким дефектом, аверс и реверс отчеканены с ошибкой, ведь одна сторона немного "съехала".

Такая монета принесет 30 тысяч. Как выглядят ценные 5 копеек и в чем их особенность

Такая монета принесет 30 тысяч. Как выглядят ценные 5 копеек и в чем их особенность

5 копеек 1992 года (фото: violity.com)

Кроме этого, монета будто бы не полностью отчеканена. Поэтому на ней можно увидеть не весь рисунок.

Такая монета принесет 30 тысяч. Как выглядят ценные 5 копеек и в чем их особенность

Такая монета принесет 30 тысяч. Как выглядят ценные 5 копеек и в чем их особенность

Редкая монета (фото: violity.com)

Сколько стоят 5 копеек 1992 года

Свой лот продавец оценил в 30 тысяч гривен. Он не стал указывать начальную стоимость, как это часто делают, минимальной. Впрочем, коллекционеры могут делать ставки и поднимать цену.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какие 10 копеек могут принести вам 9000 гривен.

Кроме этого, недавно стало известно,как выглядит 1 гривна за 40 тысяч.

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