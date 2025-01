Все така ж красуня. Що стало з зіркою фільму "Щоденник пам'яті" Рейчел МакАдамс

Дитинство Рейчел МакАдамс

Рейчел МакАдамс народилася в місті Лондон, що на заході Онтаріо, в Канаді, в родині медсестри Сандри та водія вантажівки Ленса МакАдамса. Вона виросла у протестантській родині, і є старшою з трьох дітей. Її молодша сестра працює візажисткою, а молодший брат - персональний тренер.

МакАдамс має шотландське, англійське, ірландське та валійське коріння, а її п'ятий прадід по материнській лінії Джеймс Грей воював під час Американської революції та втік до Верхньої Канади після битви під Саратогою.

У дитинстві Рейчел займалася фігурним катанням, і це тривало аж до 18 років. Пізніше акторка говорила, що саме фігурне катання сприяло розвитку її акторської майстерності, оскільки навчило її бути в гармонії зі своїм тілом.

Кар'єра Рейчел МакАдамс

Після закінчення Нью-Йоркського університету у 2001 році майбутня знаменитість влаштувалася працювати на Канадське телебачення. Згодом вона дебютувала в пілотному серіалі "Shotgun Love Dolls", а після - з'явилася в комедії "My Name is Tanine" (2002 рік). Того ж року акторка дебютувала в Голлівуді разом із Робом Шнайдером та Анною Фаріс у комедії "Ціпонька".

Проте справжній прорив у її кар'єрі відбувся через кілька років, у 2004-му, після зйомок у комедійній стрічці "Погані дівчиська", де також знялися Ліндсі Лохан, Лейсі Шебер і Аманда Сейфрід. Рейчел цей фільм приніс дві нагороди MTV Movie Awards.

Пізніше того ж року МакАдамс з'явилася в головній ролі у фільмі "Щоденник пам'яті". За цю роль вона здобула чотири нагороди Teen Choice Awards.

Особисте життя Рейчел МакАдамс

Після зйомок "Щоденника пам'яті", включно до 2008 року, зірка була у стосунках із Раяном Гослінгом. А пізніше - з американським актором Джошем Лукасом.

У 2013–2014 роках селебриті зустрічалася з канадським музичним менеджером Патріком Сембруком, а з 2016-го - з американським кіносценаристом і режисером Джеймі Лінденом. До слова, у цих стосунках у зірки народився син у 2018 році, а у 2020-му - донька.

У 2005 році разом із Оуеном Вілсоном, Вінсом Воном та Бредлі Купером Рейчел знялася в успішній романтичній комедії "Непрохані гості". А після - зіграла разом із Кілліаном Мерфі в трилері Веса Крейвена "Нічний рейс".

Також до фільмографії знаменитості належать наступні стрічки: "Шульга", "У центрі уваги", "Непокора", "Шерлок Холмс 3", "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля", "Нічні ігри", "Алоха" та низка інших.

У списку останніх її кіноробіт - роль Барбари Саймон у фільмі "Ти тут, Боже? Це я, Маргарет". Також вона стала голосом Крістін Палмер у мультфільмі "Що якби?" та зіграла Сігріт Еріксдоттер у стрічці "Євробачення: Історія гурту Fire Saga".

