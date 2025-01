Все такая же красавица. Что стало со звездой фильма "Дневник памяти" Рэйчел МакАдамс

Детство Рэйчел МакАдамс

Рэйчел МакАдамс родилась в городе Лондон, что на западе Онтарио, в Канаде, в семье медсестры Сандры и водителя грузовика Лэнса МакАдамса. Она выросла в протестантской семье, и является старшей из трех детей. Ее младшая сестра работает визажистом, а младший брат - персональный тренер.

МакАдамс имеет шотландские, английские, ирландские и валлийские корни, а ее пятый прадед по материнской линии Джеймс Грей воевал во время Американской революции и сбежал в Верхнюю Канаду после битвы при Саратогое.

В детстве Рэйчел занималась фигурным катанием, и это продолжалось вплоть до ее 18 лет. Позже актриса говорила, что именно фигурное катание способствовало развитию ее актерского мастерства, так как научило ее быть в гармонии со своим телом.

Рэйчел МакАдамс (фото: Кинориум) Рэйчел МакАдамс (фото: Кинориум) Рэйчел МакАдамс (фото: Кинориум)

Карьера Рэйчел МакАдамс

После окончания Нью-Йоркского университета в 2001 году будущая знаменитость устроилась работать на Канадское телевидение. Впоследствии она дебютировала в пилотном сериале "Shotgun Love Dolls", а после - появилась в комедии "My Name is Tanine" (2002 год). В том же году актриса дебютировала в Голливуде вместе с Робом Шнайдером и Анной Фарис в комедии "Ципочка".

Однако настоящий прорыв в ее карьере произошел через несколько лет, в 2004-м, после съемок в комедийной ленте "Плохие девчонки", где также снялись Линдси Лохан, Лейси Шебер и Аманда Сейфрид. Рэйчел этот фильм принес две награды MTV Movie Awards.

Позже в том же году МакАдамс появилась в главной роли в фильме "Дневник памяти". За эту роль она получила четыре награды Teen Choice Awards.

Рэйчел МакАдамс в фильме "Дневник памяти" (фото: Кинориум)

Рэйчел МакАдамс в фильме "Дневник памяти" (фото: Кинориум) Рэйчел МакАдамс в фильме "Дневник памяти" (фото: Кинориум)

Личная жизнь Рэйчел МакАдамс

После съемок "Дневника памяти", вплоть до 2008 года, звезда была в отношениях с Райаном Гослингом. А позже - с американским актером Джошем Лукасом.

В 2013-2014 годах селебрити встречалась с канадским музыкальным менеджером Патриком Сембруком, а с 2016-го - с американским киносценаристом и режиссером Джейми Линденом. К слову, в этих отношениях у звезды родился сын в 2018 году, а в 2020-м - дочь.

Рэйчел МакАдамс 46 лет (фото: Кинориум) Рэйчел МакАдамс 46 лет (фото: Кинориум)

В 2005 году вместе с Оуэном Уилсоном, Винсом Воном и Брэдли Купером Рэйчел снялась в успешной романтической комедии "Незваные гости". А после - сыграла вместе с Киллианом Мерфи в триллере Уэса Крейвена "Ночной рейс".

Также в фильмографии знаменитости принадлежат следующие ленты: "Левша", "В центре внимания", "Непокорность", "Шерлок Холмс 3", "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия", "Ночные игры", "Алоха" и ряд других.

В списке последних ее киноработ - роль Барбары Саймон в фильме "Ты здесь, Боже? Это я, Маргарет". Также она стала голосом Кристин Палмер в мультфильме "Что если бы?" и сыграла Сигрит Эриксдоттер в фильме "Евровидение: История группы Fire Saga".

Рэйчел МакАдамс успешно совмещает личную жизнь и карьеру (фото: Кинориум)

Рэйчел МакАдамс имеет свою армию поклонников (фото: Кинориум) Рэйчел МакАдамс воплощает на экране яркие роли (фото: Кинориум) Рэйчел МакАдамс снялась в ряде фильмов (фото: Кинориум)

Рэйчел МакАдамс смогла построить успешную карьеру (фото: Кинориум) Рэйчел МакАдамс (фото: Кинориум)