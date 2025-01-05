Все такая же красавица. Что стало со звездой фильма "Дневник памяти" Рэйчел МакАдамс

Рэйчел МакАдамс - канадская актриса, которая известна по роли Элли Гамильтон в романтической драме "Дневник памяти", где также сыграл Райан Гослинг. Сегодня звезде 46 лет, и она продолжает радовать поклонников своей красотой и талантом.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает подробнее вспомнить, что известно о жизни знаменитости и как она выглядит сейчас.
Рэйчел МакАдамс родилась в городе Лондон, что на западе Онтарио, в Канаде, в семье медсестры Сандры и водителя грузовика Лэнса МакАдамса. Она выросла в протестантской семье, и является старшей из трех детей. Ее младшая сестра работает визажистом, а младший брат - персональный тренер.
МакАдамс имеет шотландские, английские, ирландские и валлийские корни, а ее пятый прадед по материнской линии Джеймс Грей воевал во время Американской революции и сбежал в Верхнюю Канаду после битвы при Саратогое.
В детстве Рэйчел занималась фигурным катанием, и это продолжалось вплоть до ее 18 лет. Позже актриса говорила, что именно фигурное катание способствовало развитию ее актерского мастерства, так как научило ее быть в гармонии со своим телом.
После окончания Нью-Йоркского университета в 2001 году будущая знаменитость устроилась работать на Канадское телевидение. Впоследствии она дебютировала в пилотном сериале "Shotgun Love Dolls", а после - появилась в комедии "My Name is Tanine" (2002 год). В том же году актриса дебютировала в Голливуде вместе с Робом Шнайдером и Анной Фарис в комедии "Ципочка".
Однако настоящий прорыв в ее карьере произошел через несколько лет, в 2004-м, после съемок в комедийной ленте "Плохие девчонки", где также снялись Линдси Лохан, Лейси Шебер и Аманда Сейфрид. Рэйчел этот фильм принес две награды MTV Movie Awards.
Позже в том же году МакАдамс появилась в главной роли в фильме "Дневник памяти". За эту роль она получила четыре награды Teen Choice Awards.
После съемок "Дневника памяти", вплоть до 2008 года, звезда была в отношениях с Райаном Гослингом. А позже - с американским актером Джошем Лукасом.
В 2013-2014 годах селебрити встречалась с канадским музыкальным менеджером Патриком Сембруком, а с 2016-го - с американским киносценаристом и режиссером Джейми Линденом. К слову, в этих отношениях у звезды родился сын в 2018 году, а в 2020-м - дочь.
В 2005 году вместе с Оуэном Уилсоном, Винсом Воном и Брэдли Купером Рэйчел снялась в успешной романтической комедии "Незваные гости". А после - сыграла вместе с Киллианом Мерфи в триллере Уэса Крейвена "Ночной рейс".
Также в фильмографии знаменитости принадлежат следующие ленты: "Левша", "В центре внимания", "Непокорность", "Шерлок Холмс 3", "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия", "Ночные игры", "Алоха" и ряд других.
В списке последних ее киноработ - роль Барбары Саймон в фильме "Ты здесь, Боже? Это я, Маргарет". Также она стала голосом Кристин Палмер в мультфильме "Что если бы?" и сыграла Сигрит Эриксдоттер в фильме "Евровидение: История группы Fire Saga".
Посмотрите, как сегодня выглядит Том Фелтон, который сыграл Драко Мелфоя в "Гарри Поттере".
Еще мы писали о том, как сейчас выглядит украинская актриса Иванна Сахно, которая стала звездой Голливуда.
Для написания материала были использованы источники: фильмография и фото актрисы с портала Кинориум, информация о ней с украинской и англоязычной Википедии.