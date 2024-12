Як сьогодні виглядає Том Фелтон, який зіграв Драко Мелфоя у "Гаррі Поттері" (фото)

Біографія та кар'єра Тома Фелтона

Майбутня зірка з дитинства проявляв свої таланти в акторстві та співі. У 10 років він потрапив на кіностудію завдяки знайомій своїх батьків. Там хлопчик зустрівся з агентом, і вже через два тижні у нього на руках була роль у фільмі "Позичайки" (The Borrowers).

Проте справжня слава прийшла до Тома завдяки ролі Драко Мелфоя - сина Луціуса Малфоя, представника знатного роду і прихильника центрального негативного персонажа Лорда Волдеморта.

Для Тома ця роль створила амплуа дещо зарозумілого хлопця, і це вплинуло на його подальшу кар'єру, адже продюсери пропонували йому ролі "поганих хлопчиків". Однак це не завадило Фелтону здобути свою армію прихильників, адже у всьому світі стали з'являтися численні сайти про Тома уже після першої частини "Гаррі Поттера".

Том Фелтон у фільмі "Гаррі Поттер" (фото: Кіноріум)

Том Фелтон у фільмі "Гаррі Поттер" (фото: Кіноріум) Том Фелтон у фільмі "Гаррі Поттер" (фото: Кіноріум)

Але разом з цим у молодого таланта були й перші ненависники, які серйозно сприймали події "поттеріани" та переносили їх в реальне життя. Дехто з дітей навіть відверто боявся хлопця та виявляв до нього свою агресію, коли той з'являвся на прем'єрах.

Це, за словами Тома, його одночасно і розважало, і засмучувало. З часом, у міру дорослішання героїв та їхніх фанів, ставлення, звісно, змінилося, і Фелтона почали сприймати більш позитивно.

Також актор зіграв у фільмі "Анна і король", де йому дісталася роль юного сина Джоді Фостер. Стрічка вийшла у 1999 році, і у цьому проєкті британець теж доволі успішно продемонстрував на екрані характер хлопчака-шибеника.

Том Фелтон у фільмі "Анна і король" (фото: Кіноріум)

Захоплення Тома Фелтона

Окрім акторства, Том займається музикою. Із дитинства він співав у хорах. У 2008 році вийшов перший альбом зірки "Time well spent", а через кілька місяців була випущена його друга робота - "All I need". Він активно просуває свою творчість та навіть викладає ролики, де грає на гітарі, на YouTube.

Ще у списку його захоплень - рибалка. Том свого часу заявляв про те, що акторське майбутнє не так сильно приваблює його, як професійне заняття рибалкою. Але після виходу стрічки "Гаррі Поттер і Напівкровний принц" Фелтон таки визнав, що рибалка залишиться лише у списку його хобі.

Чималу кількість часу Том приділяє і різним активностям: він грає у футбол, займається ковзанярським спортом, катанням на роликах, баскетболом, плаванням та тенісом.

Том Фелтон (фото: instagram.com/t22felton) Том Фелтон (фото: instagram.com/t22felton) Том Фелтон (фото: instagram.com/t22felton) Том Фелтон (фото: instagram.com/t22felton) Том Фелтон (фото: instagram.com/t22felton) Том Фелтон (фото: instagram.com/t22felton) Том Фелтон (фото: instagram.com/t22felton)

Підтримка України

На початку повномасштабної російської агресії проти України Том опинився у числі тих світових знаменитостей, хто підтримав нашу країну. У своєму Instagram він залишав посилання на сторінку Razom For Ukraine, організацію, яка займається фінансовою підтримкою постраждалих від війни українців.

Окрім того, Фелтон публікував ще кілька постів, які демонстрували його небайдужість щодо України.