Все така ж красуня. Як зараз виглядає зірка серіалу "Династія" Лінда Еванс

Ранні роки та початок кар'єри

Лінда народилася 18 листопада 1942 року в місті Гартфорд, штат Коннектикут, в родині професійних танцюристів Альба Еванстеда та Арлін Дарт. Вона - друга з трьох дочок у родині. Прізвище її родини має норвезьке коріння - воно походить від ферми поблизу містечка Нес в губернії Гедмарк, звідки її прабабуся емігрувала до США в 1884 році.

Коли дівчинці було шість місяців, родина перебралася до Північного Голлівуду в Лос-Анджелесі, і вже там вона почала навчання в Голлівудській старшій школі. В цей період майбутня знаменитість також почала вивчати драматичне мистецтво та вирішила зробити кар'єру акторки, змінивши своє прізвище на Еванс.

Лінда Еванс (фото: instagram.com/lindaevansofficial)

Початок акторського шляху

Першою помітною роллю Лінди стала Ліз Макгевін у серіалі «Батько-холостяк», де вона зіграла разом з Джоном Форсайтом. З 1960 по 1962 роки Еванс з'являлася в декількох епізодах популярного шоу «Пригоди Оззі та Гаррієт». У 1963 році вона дебютувала в кіно в юридичній драмі "Сутінки честі", де зіграла в невеликій ролі разом з Річардом Чемберленом та Ніком Адамсом.

Справжнім проривом у її кар'єрі стала роль Одри Барклі в серіалі "Велика долина" (1965-1969), яка принесла їй популярність. Далі були серіали, такі як «Гантер» (1977), де Лінда зіграла разом з Ральфом Белламі, а також "Том Горн" (1980) - вестерн, де вона знялася разом зі Стівом Макквіном.

Лінда Еванс (фото: instagram.com/lindaevansofficial) Лінда Еванс (фото: instagram.com/lindaevansofficial)

Роль Крістал Керрінгтон у "Династії"

Але найбільшу популярність Лінда отримала завдяки ролі Крістал Керрінгтон в серіалі «Династія», про що вже згадувалося вище. Вона виконала роль дружини нафтового магната Блейка Керрінгтона, у якого були складні стосунки з іншими членами родини. Роль Крістал принесла акторці не лише визнання, але й численні нагороди.

Вона забрала "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі та була номінована на премію "Еммі" у категорії "Найкраща акторка у драматичному серіалі" в 1983 році. Окрім того, Лінда виграла кілька премій, зокрема "Дайджест мильних опер" (1984-1985) та "Вибір народу" - п'ять років поспіль.

У серіалі селебриті знімалася до 1989 року, а вже після її відходу, шоу змінило свою динаміку. Проте, вона залишила помітний слід в історії телевізійної індустрії, а сама роль Крістал стала культовою, адже цю героїню палко полюбили шанувальники серіалу.

Лінда Еванс у серіалі "Династія" (кадр з фільму)

Лінда Еванс у серіалі "Династія" (кадр з фільму)

Після "Династії"

Після того, як Лінда завершила зйомки у "Династії" в 1989 році, вона майже припинила свою кар'єру в кіно та телебаченні. Акторка відкрила мережу фітнес-центрів і навіть випустила книгу «Краса і вправи Лінди Еванс» в 1983 році. Але у 1991 році зірка повернулася на екрани в ролі Крістал Керрінгтон у мінісеріалі "Династія: Повернення".

У 1987 році вона отримала іменну зірку на Голлівудській алеї слави, що стало важливим визнанням її досягнень у шоу-бізнесі. Протягом 2006-2007 років Лінда гастролювала з театральною виставою «Легенди!» разом з Джоан Коллінз, в якій обидві акторки були суперницями.

Лінда Еванс у серіалі "Династія" (кадр з фільму)

Лінда Еванс (фото: instagram.com/lindaevansofficial)

Лінда Еванс (фото: instagram.com/lindaevansofficial)

Особисте життя Лінди Еванс

Воно було не менш насиченим, ніж її кар'єра. У підлітковому віці акторка була заручена з Патриком Кертісом, племінником знаменитого режисера Біллі Вайлдера, але пізніше вона двічі вийшла заміж.

Перший шлюб з актором і фотографом Джоном Дереком тривав з 1968 по 1973 рік і завершився через його стосунки з акторкою Бо Дерек. Другий шлюб з Стеном Германом тривав з 1975 по 1979 рік. Крім того, Лінда також зустрічалася з ресторатором Джорджем Санто-П'єтро в 1980-1984 роках і з грецьким музикантом Янні в період з 1989 по 1998 рік.

1971 року, за наполяганням свого першого чоловіка, Лінда знялася в еротичній фотосесії для журналу Playboy. Фотографії були перевидані в 1982 році на хвилі популярності "Династії".

Лінда Еванс (фото: instagram.com/lindaevansofficial)

Соцмережі Лінди Еванс

Попри те, що сьогодні Еванс 82 роки, вона активно користується соцмережами. За сторінкою знаменитості в Instagram стежать майже 80 тисяч підписників. У шапці профілю вона називає себе акторкою, спікеркою та автором.

На сторінці Лінда публікує яскраві кадри з фотосесій, архівні світлини, ділиться іншим яскравим контентом, який стосується її особистого життя чи робочих проєктів. Проте фани не втомлюються повторювати в коментарях, що селебриті має приголомшливий вигляд і надихає своєю красою.

Лінда Еванс (фото: instagram.com/lindaevansofficial) Лінда Еванс (фото: instagram.com/lindaevansofficial) Лінда Еванс (фото: instagram.com/lindaevansofficial)