Все такая же красавица. Как сейчас выглядит звезда сериала "Династия" Линда Эванс

Ранние годы и начало карьеры

Линда родилась 18 ноября 1942 года в городе Гартфорд, штат Коннектикут, в семье профессиональных танцоров Альба Эванстеда и Арлин Дарт. Она - вторая из трех дочерей в семье. Фамилия ее семьи имеет норвежские корни - она происходит от фермы вблизи городка Нес в губернии Гедмарк, откуда ее прабабушка эмигрировала в США в 1884 году.

Когда девочке было шесть месяцев, семья перебралась в Северный Голливуд в Лос-Анджелесе, и уже там она начала обучение в Голливудской старшей школе. В этот период будущая знаменитость также начала изучать драматическое искусство и решила сделать карьеру актрисы, изменив свою фамилию на Эванс.

Линда Эванс (фото: instagram.com/lindaevansofficial)

Начало актерского пути

Первой заметной ролью Линды стала Лиз МакГевин в сериале "Отец-холостяк", где она сыграла вместе с Джоном Форсайтом. С 1960 по 1962 годы Эванс появлялась в нескольких эпизодах популярного шоу "Приключения Оззи и Гарриет". В 1963 году она дебютировала в кино в юридической драме "Сумерки чести", где сыграла в небольшой роли вместе с Ричардом Чемберленом и Ником Адамсом.

Настоящим прорывом в ее карьере стала роль Одры Баркли в сериале "Большая долина" (1965-1969), которая принесла ей известность. Далее были сериалы, такие как "Хантер" (1977), где Линда сыграла вместе с Ральфом Беллами, а также "Том Горн" (1980) - вестерн, где она снялась вместе со Стивом Маккуином.

Линда Эванс (фото: instagram.com/lindaevansofficial) Линда Эванс (фото: instagram.com/lindaevansofficial)

Роль Кристал Кэррингтон в "Династии"

Но наибольшую известность Линда получила благодаря роли Кристал Кэррингтон в сериале "Династия", о чем уже упоминалось выше. Она исполнила роль жены нефтяного магната Блейка Кэррингтона, у которого были сложные отношения с другими членами семьи. Роль Кристал принесла актрисе не только признание, но и многочисленные награды.

Она забрала "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в драматическом сериале и была номинирована на премию "Эмми" в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" в 1983 году. Кроме того, Линда выиграла несколько премий, в частности" Дайджест мыльных опер" (1984-1985) и "Выбор народа" - пять лет подряд.

В сериале селебрити снималась до 1989 года, а уже после ее ухода, шоу изменило свою динамику. Однако, она оставила заметный след в истории телевизионной индустрии, а сама роль Кристал стала культовой, ведь эту героиню горячо полюбили поклонники сериала.

Линда Эванс в сериале "Династия" (кадр из фильма)

Линда Эванс в сериале "Династия" (кадр из фильма)

После "Династии"

После того, как Линда завершила съемки в "Династии" в 1989 году, она почти прекратила свою карьеру в кино и телевидении. Актриса открыла сеть фитнес-центров и даже выпустила книгу "Красота и упражнения Линды Эванс" в 1983 году. Но в 1991 году звезда вернулась на экраны в роли Кристал Керрингтон в мини-сериале "Династия: Возвращение".

В 1987 году она получила именную звезду на Голливудской аллее славы, что стало важным признанием ее достижений в шоу-бизнесе. В течение 2006-2007 годов Линда гастролировала с театральным спектаклем "Легенды!" вместе с Джоан Коллинз, в котором обе актрисы были соперницами.

Линда Эванс в сериале "Династия" (кадр из фильма)

Линда Эванс (фото: instagram.com/lindaevansofficial)

Линда Эванс (фото: instagram.com/lindaevansofficial)

Личная жизнь Линды Эванс

Она была не менее насыщенной, нежели ее карьера. В подростковом возрасте актриса была помолвлена с Патриком Кертисом, племянником знаменитого режиссера Билли Уайлдера, но позже она дважды вышла замуж.

Первый брак с актером и фотографом Джоном Дереком длился с 1968 по 1973 год и завершился из-за его отношений с актрисой Бо Дерек. Второй брак со Стеном Германом длился с 1975 по 1979 год. Кроме того, Линда также встречалась с ресторатором Джорджем Санто-Пьетро в 1980-1984 годах и с греческим музыкантом Янни в период с 1989 по 1998 год.

В 1971 году, по настоянию своего первого мужа, Линда снялась в эротической фотосессии для журнала Playboy. Фотографии были переизданы в 1982 году на волне популярности "Династии".

Линда Эванс (фото: instagram.com/lindaevansofficial)

Соцсети Линды Эванс в соцсетях

Несмотря на то, что сегодня Эванс 82 года, она активно пользуется соцсетями. За страницей знаменитости в Instagram следят почти 80 тысяч подписчиков. В шапке профиля она называет себя актрисой, спикером и автором.

На странице Линда публикует яркие кадры с фотосессий, архивные фотографии, делится другим ярким контентом, который касается ее личной жизни или рабочих проектов. Однако фаны не устают повторять в комментариях, что селебрити выглядит потрясающе и вдохновляет своей красотой.

Линда Эванс (фото: instagram.com/lindaevansofficial) Линда Эванс (фото: instagram.com/lindaevansofficial) Линда Эванс (фото: instagram.com/lindaevansofficial)