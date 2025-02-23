Що стало з зіркою дитячого "Голосу" Данелією, яка підкорила всіх. Ви її не впізнаєте!

Данелія Тулешова, переможниця шоу "Голос. Діти" 2017 року підкорила мільйони глядачів своїми харизмою та вокалом. Але мало хто знає, де вона зараз і як виглядає.

Про те, чим зараз займається Данелія, читайте в матеріалі РБК (проект Styler).

Данелія Тулешова на шоу "Голос. Діти" - як виступала співачка

Данелія Тулешова народилася 18 липня 2006 року в Астані, Казахстан. Незабаром після її народження сім'я переїхала в Алмати. З раннього дитинства вона виявляла інтерес до музики й танців. У три роки почала займатися гімнастикою, проте після травми у віці чотирьох років переключилася на творчі напрямки. Відвідувала школу Ліни Арифуліної, де навчалася вокалу, бальних танців і акторської майстерності. Пізніше захопилася вуличними танцями та виступала в складі хіп-хоп колективу Kinder Boogie. Данелія на "Голосі" (скріншот)

У 2015 році Данелія завоювала гран-прі та приз глядацьких симпатій на конкурсі "Аялаған Астана", а також отримала приз глядацьких симпатій на "Дитячій Новій хвилі". Справжню популярність їй принесла перемога в четвертому сезоні шоу "Голос. Діти" у 2017 році. Її виконання пісні "Stone Cold" зібрало понад 80 мільйонів переглядів на YouTube

Як живе зірка дитячого "Голосу" після проекту

У 2018 році вона представляла Казахстан на Дитячому Євробаченні з піснею "Өзіңе сен", посівши шосте місце.

У 2019 році Данелія брала участь в американському шоу The World's Best, де дійшла до топ-8.

У 2020 році дівчина стала фіналісткою America's Got Talent.

Данелія Тулешова зараз - як виглядає зірка талант-шоу

Наразі Данелія активно розвиває свою музичну кар'єру, випускаючи нові треки та відеокліпи, а також представляючи свою творчість на міжнародній арені.

Тулешова зараз (фото: instagram.com/itsdaneliya)

Її образ став більш зрілим і відвертим, а творчість зачіпає переважно тематику юнацьких стосунків та емоцій.

Данелія Тулешова (фото: instagram.com/itsdaneliya)

Судячи з її Instagram, вона активно просуває свої нові релізи, включно зі свіжим треком BYE BYE BABY.

Тему повномаштабного вторгнення Росії в Україну співачка не коментує. Водночас до РФ після 2022 року дівчина не їздила.