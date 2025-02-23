46-річна зірка "Серцеїдок" показала чесне фото без макіяжу і фільтрів

Знаменита голлівудська актриса Дженніфер Лав Г'юїтт, яка була визнана однією з головних красунь нульових, відсвяткувала своє 46-річчя. На честь цього вона поділилася емоційним постом у соцмережах, додавши до нього серію свіжих селфі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

"46 років. Без макіяжу і без фільтрів", - чесно зізналася Г'юїтт. Дженніфер Лав Г'юїтт (кадр з фільму "Серцеїдки")

На фото Дженніфер зображена в темній кімнаті, де хвилясте волосся частково закриває її обличчя. І це не без причини. Дженніфер Лав Г'юїтт (кадр з фільму "Серцеїдки")

"Я випробувала на собі і побачила, наскільки жорстоким може бути світ по відношенню до жінок з віком, і водночас я бачила, як жінки, якими я захоплююся, стають щасливішими, сексуальнішими та сильнішими з кожним прожитим роком. Я так глибоко вдячна за це життя. Я люблю всіх, хто вирішив прожити її поруч зі мною, і я готова сьогодні дарувати кохання собі молодій і старій", - написала Дженніфер. Дженніфер Лав Г'юїтт (кадр з фільму "Серцеїдки")

Реакція юзерів

Користувачі мережі засипали акторку компліментами і зазначили, що вона має прекрасний вигляд навіть без косметики.

Найкрасивіша людина всередині і зовні!

Чудова приголомшлива досконалість

Я ненавиджу фільтри. Ви - королева, і ви приголомшливі

Дженіфер, ти щось забула? Ти забула старіти...

Щоразу, коли я бачу тебе з пірсингом у носі, я хочу його ще більше, бо він тобі так пасує

Дженніфер Лав Г'юїтт (кадр з фільму "Серцеїдки")

До слова, знаменитість не вперше порушує тему вікових змін. Наприкінці 2023 року вона зізналася, що болісно сприйняла коментарі оточення щодо її нової зачіски, яка зробила її майже невпізнаваною.

"Старіти в Голлівуді справді важко. Це справді так, тому що ти начебто нічого не можеш зробити правильно", - розповідала Г'юїтт у подкасті "Всередині тебе з Майклом Розенбаумом".