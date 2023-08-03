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Такой кофе особенно опасен летом. Вот почему

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Четверг 03 августа 2023 19:03
Такой кофе особенно опасен летом. Вот почему Какой кофе может стать опасным летом (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Кофе в умеренных дозах не приносит вреда, а напиток из натуральных качественных зерен даже полезен. Однако некоторые добавки могут испортить продукт и даже сделать его опасным, особенно летом.

Какой кофе лучше не пить и почему - в материале Styler дальше.

Кофе из кофейни может вам навредить

Если вы предпочитаете кофе с молоком, очень важны условия его хранения. Часто бариста хранит молоко не в холодильнике, а "под рукой". Поскольку этот продукт скоро портится, кофе может вызвать неприятные симптомы пищевого отравления. Особенно это касается пастеризованного молока.

"Ультрапастеризованное молоко после открытия, нарушения герметичности необходимо хранить в охлажденных условиях. Там могут не развиваться молочнокислые бактерии, но будут развиваться те, которые попадут с воздуха, поэтому потенциально оно может прогоркнуть и стать опасным", - говорят эксперты.

Почему кофе со льдом летом - не такая хорошая идея

Специалисты говорят, что смесь кофе, льда и испорченного летом молока для желудочно-кишечного тракта может стать большим врагом.

Диетологи не рекомендуют совмещать холодные напитки с едой. Прием холодной жидкости замедляет пищеварение и еда просто не усваивается.

Неправильная посуда

Важно также, в каком стаканчике вам заваривают напиток - он ни в коем случае не должен быть пластиковым. Такая посуда не предназначена для высоких температур.

Сегодня такой кофе можно купить разве что в условном "киоске", а в кафе напитки подают либо в керамике, либо в специальных бумажных стаканчиках.

Не экономьте

Если приобретаете кофе "на улице", помните, что натуральные зерна не будут стоить дешево. Порошковый кофе вреден для организма и невкусен, поэтому выбирайте качественный напиток.

"Кофейный напиток - сахарная бомба, плюс три эмульгатора и стабилизатора, которые полностью нарушают баланс кальция, магния в организме", - говорят эксперты.

Раньше мы писали, как дома приготовить кофе, чтобы он был вкуснее, чем в кафе.

Также узнайте, как кофе оказывает влияние на женский организм.

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