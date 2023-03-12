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Ось як кава впливає на жіночий організм: правда від гінеколога

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Неділя 12 березня 2023 20:45
Ось як кава впливає на жіночий організм: правда від гінеколога Як кава впливає на жіночий організм (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Безневинна чашечка кави може чинити реальний вплив на функціонування жіночого організму, особливо під час менструації.

Про це в Instagram розповіла лікар-гінеколог Юлія Ніколова.

Кофеїн впливає на організм під час менструації

За словами медикині, кофеїн уповільнює виведення рідини з організму. І у відповідь на це організм намагається запасти більше води, в результаті з'являються набряки.

Кофеїн звужує судини і може посилювати біль під час менструації. Якщо страждаєте від болісних менструацій, рекомендується у дні менструації не вживати каву.

Кофеїн має збуджуючу дію на нервову систему. А багато жінок у період менструації і так почуваються роздратованими і страждають від перепадів настрою. В свою чергу кофеїн посилює цей ефект.

Що робити, щоб уникнути поганих наслідків

"Враховуючи не тільки професійний досвід, а і особистий, хочу поділитися з вами спостереженнями: щоб уникнути все вище перераховане, спробуйте за 2 тижні до менструації зменшити кількість випитих чашок кави (1-2 на тиждень), а в дні менструації і зовсім не вживати (можна замінити цикорієм) і побачите зміни", - зазначила гінеколог.

Не кавою єдиною

Лікарка також нагадала, що окрім кави чай, какао та деякі газовані безалкогольні напої є основними джерелами споживання кофеїну.

Раніше ми писали, чи можна пити каву тим людям, які мають проблеми з тиском.

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