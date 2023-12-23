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Така 1 гривня принесе вам 35 тисяч: як виглядає цінна монета (фото)

За скільки можна продати 1 гривню (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

В Україні нерідко продають цінні монети, які можуть "гуляти" гаманцями людей. Такі екземпляри коштують вище за номінал і можуть перебувати будь-де. Йдеться про монети, такі як 1 гривня 1992 року.

Як виглядає монета, яку можна продати за 35 тисяч гривень, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.

У чому особливість монети

Продавець зі Львову не став додавати багато інформації про свій лот. Він розмістив декілька фото 1 гривні 1992 року й зазначив "класифікацію" монети - 1.1ААг. Саме цей "код" визначає є цінність.

Рідкісна монета за тисячі гривень (фото: violity.com)

Річ у тому, що деякі монети було викарбувано з певними дефектами. Вони потрапили в обіг, але через те, що їх дуже мало, вони чимало коштують. Однією з таких є і ця 1 гривня.

Як виглядає цінна монета (фото: violity.com)

Зверніть увагу на гурт цієї монети. Річ у тому, що під час карбування вона не отримала однієї з головних "опізнавальних ознак". У монети 1.1ААг гладкий гурт. Саме тому її називають "незакінченою".

Такий дефект стався через те, що на карбувальному заводі не було спеціальних інструментів.

Гурт цінної монети (фото: violity.com)

Скільки коштує 1 гривня 1992 року

Власник лота вирішив почати з номіналу. Втім, учасники аукціону швидко почали робити ставки. Станом на 22 грудня вартість монети зросла вже до 35 тисяч гривень.

Судячи з усього, аукціон буде продовжуватися. За лотом спостерігає вже 273 юзери, що говорить про інтерес нумізматів до такої монети.

 

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, яка банкнота у 500 гривень може принести вам 7 тисяч.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що в Україні з'явилися нові монети незвичної форми.

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