Банкнота у 500 гривень може принести вам 7 тисяч: у чому особливість купюри та на що звертати увагу

Великі гроші можуть приносити не лише монети з дефектами. В обігу можна знайти ще й дуже цінні купюри. Ви будете здивовані, але 500-гривнева банкнота може коштувати набагато більше за номінал.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity .

Як виглядає цінна купюра

Продавець із Запоріжжя розмістив свій лот декілька днів тому. Банкнота номіналом 500 гривень на перший погляд здається звичайною. Але варто звернути увагу на її номер.

Уся річ у тому, що купюра отримала "красиві" цифри - "ЄA5555555". Завдяки цьому вона може коштувати дуже багато. Свій лот продавець оцінив у 7 тисяч гривень.

Як виглядає цінна купюра (фото: violity.com)

Примітно, що власник вирішив не торгуватися. Він поставив фіксовану ціну, але це не відлякало колекціонерів. За лотом вже стежать 24 користувачі.

Знайти таку купюру досить непросто. Банкноти з "особливими" номерами швидко зникають з обігу, адже колекціонери намагаються зберегти їх та перепродати. Втім, іноді подібний "скарб" ви можете знайти навіть у своєму гаманці.

Як визначити цінність купюри