Такая 1 гривна принесет вам 35 тысяч: как выглядит ценная монета (фото)

В чем особенность монеты

Продавец из Львова не стал добавлять много информации о своем лоте. Он разместил несколько фото 1 гривны 1992 года и отметил "классификацию" монеты - 1.1ААг. Именно этот "код" определяет ценность.

Редкая монета за тысячи гривен (фото: violity.com)

Дело в том, что некоторые монеты были отчеканены с определенными дефектами. Они попали в обращение, но из-за того, что их очень мало, они немало стоят. Одной из таких есть и эта 1 гривна.

Как выглядит ценная монета (фото: violity.com)

Обратите внимание на гурт этой монеты. Дело в том, что во время чеканки она не получила одного из главных "опознавательных признаков". У монеты 1.1ААг гладкий гурт. Именно поэтому ее называют "незаконченной".

Такой дефект произошел из-за того, что на чеканном заводе не было специальных инструментов.

Гурт ценной монеты (фото: violity.com)

Сколько стоит 1 гривна 1992 года

Владелец лота решил начать с номинала. Впрочем, участники аукциона быстро начали делать ставки. По состоянию на 22 декабря стоимость монеты выросла уже до 35 тысяч гривен.

Судя по всему, торги будут продолжаться. За лотом наблюдает уже 273 юзера, что говорит об интересе нумизматов к такой монете.