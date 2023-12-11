"Так швидко летить час". Донька "мами" Вєрки Сердючки показала нові весільні фото

Донька "мами" Вєрки Сердючки, акторки Інни Білоконь, Яна, оприлюднила свої нові весільні фото, а також вперше розсекретила, коли вийшла заміж.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram 22-річної спадкоємиці зірки.
Як повідомила Яна Макогон, церемонія одруження між нею та її обранцем пройшла рівно місяць тому, 8 листопада.
Цього ж дня мама новоспеченої нареченої поділилася з прихильниками новиною, що вона видала свою доньку заміж, і показала перші фото з весілля.
Донька Інни Білоконь вийшла заміж (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)
"Так швидко летить час, ось ми вже місяць як чоловік та дружина", - написала красуня.
Дівчина опублікувала декілька світлин. На одній з них блондинка позує у мереживній сукні молочного кольору з букетом білих квітів.
Донька Інни Білоконь (фото: instagram.com/makohonyana_)
А на іншій - ніжно обіймає свого коханого, про якого нічого не відомо.
Донька Інни Білоконь з чоловіком (фото: instagram.com/makohonyana_)
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