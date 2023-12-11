"Так быстро летит время". Дочь "мамы" Верки Сердючки показала новые свадебные фото

Дочь Белоконь показала новые фото со свадьбы

Как сообщила Яна Макогон, церемония бракосочетания между ней и ее избранником прошла ровно месяц назад, 8 ноября.

В этот же день мама новоиспеченной невесты поделилась с поклонниками новостью, что она выдала свою дочь замуж, и показала первые фото со свадьбы.

Дочь Инны Билоконь вышла замуж (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)

"Так быстро летит время, вот мы уже месяц как муж и жена", - написала красавица.

Девушка опубликовала несколько фотографий. На одной из них блондинка позирует в кружевном платье молочного цвета с букетом белых цветов.

Дочь Инны Билоконь (фото: instagram.com/makohonyana_)

А на второй - нежно обнимает своего любимого, о котором ничего неизвестно.

Дочь Инны Билоконь с мужем (фото: instagram.com/makohonyana_)