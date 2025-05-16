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"Так мало тут тебе" і ще 6 пісень, заради яких варто йти на концерт Другої Ріки в Києві

Друга Ріка дасть два унікальні концерти в Києві (фото: прес-служба гурту)
Автор: Поліна Іваненко

"Так мало тут тебе", "Три хвилини" - вже з перших нот ці пісні повертають нас у двотисячні. У 2024 році гурт "Друга Ріка" святкує 20-річчя альбому "Рекорди", що став справжньою віхою в історії українського року. З цієї нагоди Валерій Харчишин і Ко влаштують справжнє свято для своїх шанувальників - два концерти на сцені "Курені Концертні" у Києві.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам згадати 7 пісень, які точно пролунають 24 та 25 травня, і які точно занурять вас у приємну ностальгію.

"Так мало тут тебе"

 

"Три хвилини"

 

"Спи до завтра"

 

"П'ю з твоїх долонь"

 

"Секс на драйв"

 

"Відчиняй"

 

"Сам собі острів"

 

Нагадаємо, що альбом "Рекорди" вийшов у 2005 році та став проривним для гурту: платівка отримала "золотий" статус, композиції з неї не сходили з радіочартів, а сингл "Так мало тут тебе" тримався в топі 32 тижні. Цей реліз закріпив статус Другої Ріки як одних із головних голосів української сцени.

"Для нас "Рекорди" - не просто альбом. Це переломний момент у творчості гурту… Ми записали його на одному диханні. Кожна пісня — справжня, пережита, емоційна. Цей альбом досі звучить і об’єднує", - ділиться Харчишин. 

До слова, саме цей альбом започаткував фірмове звучання Другої Ріки, яке ми впізнаємо з перших акордів.

Квитки на концерти можна придбати на сайті колективу. Їхня вартість стартує від 950 гривень.

 
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