"Так мало тут тебе" и еще 6 песен, ради которых стоит идти на концерт Другої Ріки в Киеве

"Так мало тут тебя"

"Три хвилини"

"Спи до завтра"

"П'ю з твоїх долонь"

"Секс на драйве"

"Відчиняй"

"Сам собі острів"

Напомним, что альбом "Рекорди" вышел в 2005 году и стал прорывным для группы: пластинка получила "золотой" статус, композиции из нее не сходили с радиочартов, а сингл "Так мало тут тебе" держался в топе 32 недели. Этот релиз закрепил статус Другої Ріки как одних из главных голосов украинской сцены.

"Для нас "Рекорди" - не просто альбом. Это переломный момент в творчестве группы... Мы записали его на одном дыхании. Каждая песня - настоящая, пережитая, эмоциональная. Этот альбом до сих пор звучит и объединяет", - делится Харчишин.

К слову, именно этот альбом положил начало фирменному звучанию Другої Ріки, которое мы узнаем с первых аккордов.

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