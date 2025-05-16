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"Так мало тут тебе" и еще 6 песен, ради которых стоит идти на концерт Другої Ріки в Киеве

Друга Ріка даст два уникальных концерта в Киеве (фото: пресс-служба группы)
Автор: Полина Иваненко

"Так мало тут тебе", "Три хвилини" - уже с первых нот эти песни возвращают нас в двухтысячные. В 2024 году группа "Друга Ріка" празднует 20-летие альбома "Рекорди", ставшего настоящей вехой в истории украинского рока. По этому случаю Валерий Харчишин и Ко устроят настоящий праздник для своих поклонников - два концерта на сцене "Курені Концертні" в Киеве.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам вспомнить 7 песен, которые точно прозвучат 24 и 25 мая, и которые точно погрузят вас в приятную ностальгию.

"Так мало тут тебя"

 

"Три хвилини"

 

"Спи до завтра"

 

"П'ю з твоїх долонь"

 

"Секс на драйве"

 

"Відчиняй"

 

"Сам собі острів"

 

Напомним, что альбом "Рекорди" вышел в 2005 году и стал прорывным для группы: пластинка получила "золотой" статус, композиции из нее не сходили с радиочартов, а сингл "Так мало тут тебе" держался в топе 32 недели. Этот релиз закрепил статус Другої Ріки как одних из главных голосов украинской сцены.

"Для нас "Рекорди" - не просто альбом. Это переломный момент в творчестве группы... Мы записали его на одном дыхании. Каждая песня - настоящая, пережитая, эмоциональная. Этот альбом до сих пор звучит и объединяет", - делится Харчишин.

К слову, именно этот альбом положил начало фирменному звучанию Другої Ріки, которое мы узнаем с первых аккордов.

Билеты на концерты можно приобрести на сайте коллектива. Их стоимость стартует от 950 гривен.

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