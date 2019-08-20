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Таинственное исчезновение женщин под Киевом: в деле появились новые детали

STYLERЖизнь    20.08.2019 - 18:23
Таинственное исчезновение женщин под Киевом: в деле появились новые детали
Исчезновение двух женщин под Броварами (Коллаж РБК-Украина)

Одна из женщин оказалась владелицей частного бизнеса

Под Киевом таинственно пропали две женщины – 53-летняя Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская. Женщины выехали в субботу, 17 августа, из города Бровары по направлению к Киеву и пропали. В расследовании их исчезновения появилась новая зацепка, пишет издание "Факты".

Как стало известно, 53-летняя Надежда Головач – предприниматель. Она владеет гостиничным комплексом в Броварах. Как рассказали местные бизнесмены, у нее могли быть серьезные проблемы с финансами и ее могли похитить. В качестве версии они предположили, что Надежда Головач была похищена из-за серьезных долгов.

Таинственное исчезновение женщин под Киевом: в деле появились новые детали

Надежда Головач и Юлия Зайковская пропали в субботу, 17 августа (фото: Национальная полиция)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в понедельник, 19 августа, полиция обнаружила автомобиль, на котором Надежда Головач и Юлия Зайковская выехали из Броваров. В машине были найдены водительские права, документы и личные вещи обеих женщин. Никаких зацепок о местонахождении женщин найдено не было.

А также мы рассказывали о том, что под Житомиром иностранец похитил экс-возлюбленную и силой вывез ее за границу. Чтобы девушка согласилась на все его условия, он приехал домой к ее матери и угрожал ей убийством.

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