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Таємниче зникнення жінок під Києвом: у справі з'явилися нові деталі

STYLERЖиття    20.08.2019 - 18:23
Таємниче зникнення жінок під Києвом: у справі з'явилися нові деталі
Зникнення двох жінок під Броварами (Колаж РБК-Україна)

Одна з жінок виявилася власницею приватного бізнесу

Під Києвом таємничо пропали дві жінки – 53-річна Надія Головач та її 31-річна донька Юлія Зайковська. Жінки виїхали в суботу, 17 серпня, з міста Бровари у напрямку до Києва і пропали. У розслідуванні їх зникнення з'явилася нова зачіпка, пише видання "Факти".

Як стало відомо, 53-річна Надія Головач – підприємець. Вона володіє готельним комплексом в Броварах. Як розповіли місцеві бізнесмени, у неї могли бути серйозні проблеми з фінансами і її могли викрасти. В якості версії вони припустили, що Головач Надія була викрадена через серйозні борги.

Таємниче зникнення жінок під Києвом: у справі з'явилися нові деталі

Надія Головач і Юлія Зайковська зникли в суботу, 17 серпня (фото: Національна поліція)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в понеділок, 19 серпня, поліція виявила автомобіль, на якому Надія Головач і Юлія Зайковська виїхали з Броварів. В машині були знайдені водійські права, документи та особисті речі обох жінок. Ніяких зачіпок про місцезнаходження жінок знайдено не було.

А також ми розповідали про те, що під Житомиром іноземець викрав екс-кохану і силою вивіз її за кордон., Щоб дівчина погодилася на всі його умови, він приїхав додому до її матері і погрожував їй вбивством.

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