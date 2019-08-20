Под Киевом горе-разбойник решил похитить корову: что вышло (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Дерзкий преступник уже совершал подобные "рейды" на фермы

Разбойник пытался украсть корову на ферме под Киевом, но 30-летнего злоумышленника удалось задержать. Мужчина в Броварах 19 августа напал на работника фермы и оглушил его ударом в челюсть, но благодаря бдительности других сотрудников преступник был замечен. Об этом рассказали в полиции.

На место происшествия оперативно прибыли "копы" и задержали нападавшего в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Как выяснилось, мужчину в это время разыскивали правоохранители в Черниговской области - злоумышленник не явился в суд.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Дело в том, что не так давно он совершил аналогичное преступление на ферме под Черниговом и также был задержан. Суд отпустил мужчину под домашний арест, но он скрылся.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 186 (грабеж) Уголовного кодекса.

Пользователи сети в комментариях к сообщению иронизируют над навязчивой идеей разбойника украсть корову если не в одной, то в другой области, и "развивают" эту тему. Также отмечается, что многие подсудимые злоупотребляют изменением меры пресечения на домашний арест и часто скрываются от правосудия.

Может перестанут их под домашний арест выпускать. А то кажется у нас в стране домашний арест, вроде как если мама тебе пальце пригрозила, и ты сегодня гулять не идешь.

"Это наша корова и мы ее доим"!

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, под Киевом в Бориспольском районе жители села Гора самостоятельно задержали банду преступников, которые грабили дом.

Также мы писали о том, что в Березани Киевской области дети задержали преступника, сбежавшего из Криворожской колонии и ограбившего местный магазин.