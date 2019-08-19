Иностранец похитил украинку и вывез за границу: детали преступления под Житомиром

Похищение украинки в Коростене (Коллаж РБК-Украина)

Девушку увезли силой и угрожали убить ее мать, если она не согласится

Иностранец похитил 25-летнюю гражданку Украины и вывез ее за границу. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Житомирской области.

Инцидент произошел в Коростене Житомирской области. Как сообщили в полиции, 25-летняя жительница Коростеня познакомилась с 45-летним иностранцем в конце 2018 года. Некоторое время они общались, а потом девушка решила разорвать отношения и поехать в Киев, чтобы заработать.

Однако мужчине это не понравилось и в начале июля он приехал вместе с другом в дом матери девушки. Они начали пытать женщину, чтобы выяснить новое место проживания девушки, а потом заставили ее позвонить дочери и вызвать ее домой.

Когда девушка вернулась домой, мужчина начал с помощью угроз требовать, чтобы она вместе с ним и его другом покинула территорию Украины и поехала в его страну. В противном случае мужчины пригрозили убить ее мать.

Напуганная девушка согласилась на все их требования и пересекла границу вместе с другом экс-возлюбленного. После этого мать девушки отпустили, а саму пострадавшую увезли.

В начале августа она смогла вырваться из рук похитителей и вернуться в Украину. По возвращению она сразу обратилась в полицию. Как только экс-возлюбленный снова начал ее преследовать, его задержали. При аресте у него было обнаружено оружие.

В Коростене иностранец похитил украинку и угрожал ее матери (фото: Национальна полиция)

Полиция на данный момент разыскивает его друга, который также участвовал в похищении и помогал готовить второе похищение гражданки Украины. Открыто дело по нескольким статьям Уголовного кодекса – ч.2ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, ч.1 ст.147 (захват заложников), ч.3 ст.149 (торговля людьми или другая незаконная сделка относительно человека). Мужчинам, которые организовали похищение украинки, грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.

Фото: Национальная полиция

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